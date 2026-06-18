A- A+

Música Menudos 50 anos: banda vai voltar aos palcos em turnê comemorativa Após hiato de mais de 15 anos sem shows, grupo porto-riquenho volta a se reunir com representantes de diferentes formações

Uma das boybands de maior sucesso da história, com mais de 20 milhões de discos vendidos nos EUA e na América Latina (somente no Brasil, foram mais de 1,5 milhão de cópias vendidas nos anos 1980), os Menudos despertaram uma onda saudosista ao anunciarem seu retorno para as comemorações dos 50 anos do grupo.

Idealizada em 1976 e criada pelo produtor Edgardo Díaz em 1977, a banda pop de Porto Rico voltará aos palcos, após um hiato de mais de 15 anos, com a turnê "Menudo 50", conforme anunciado em suas redes sociais. A série de shows começará em Inglewood, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde também percorrerá por cidades como Rosemont, Hollywood e Nova York. Na sequência, os músicos aterrissam no México e em Porto Rico. A agenda completa ainda não foi disponibilizada.

Fazem parte da reunião os cantores e músicos Ramone Acevedo, Robert Avellanet, Ralphy Rodriguez, René Farrait, Sergio Blass, Ruben Gomez e Roy Rosselló. Todos estiveram em algumas das várias formações que o grupo já teve.

Relembre a passagem dos integrantes pela banda e saiba como estão suas carreiras agora.

René Farrait

Um dos integrantes mais emblemáticos da fase clássica dos Menudos, participou do grupo entre 1979 e 1982. Sua formação ajudou a consolidar a primeira onda de “menudomania” na América Latina. Depois da saída, teve breve carreira solo, integrou o grupo Proyecto M e participou de diversas turnês de reencontro de ex-integrantes.

Roy Rosselló

Membro dos Menudos de 1983 a 1986, integrou uma das formações de maior sucesso internacional do grupo, participando de álbuns marcantes como "Evolución", "Menudo" e "Ayer y hoy". Depois da banda, desenvolveu carreira artística própria e construiu forte ligação com o Brasil, onde vive e participou de programas como "A Fazenda 7"como jurado em "Ídolos". Além de atuar como cantor e empresário, voltou ao centro das atenções na última década por depoimentos em documentários sobre os bastidores dos Menudos.

Ramón (Raymond) Acevedo

Integrante dos Menudos entre 1985 e 1988, entrou no grupo aos 13 anos, substituindo Ray Reyes. Fez parte da fase em que a banda ampliou sua presença internacional, ao lado de nomes como Ricky Martin e Robby Rosa. Participou da novela "Por siempre amigos" e gravou sucessos como “En San Juan me enamoré”. Após deixar o grupo, mudou-se para Nova York, onde trabalhou com teatro musical, lançou projetos autorais e também se dedicou às artes visuais. Atualmente divide sua atuação entre a música e a pintura, além de integrar o projeto de ex-Menudos EvoluXion.

Sergio Blass

Entrou nos Menudos em 1986, substituindo Roy Rosselló, e permaneceu até 1990. Participou de alguns dos álbuns mais conhecidos da fase final do grupo, convivendo com integrantes como Ricky Martin, Raymond Acevedo e Rubén Gómez. Após deixar a banda, seguiu carreira musical e participou de diversos projetos ligados ao legado dos Menudos.

Ralphy Rodríguez

Permaneceu nos Menudos entre o fim de 1986 e 1987, substituindo Charlie Massó. Embora tenha ficado pouco tempo no grupo, participou da novela Por Siempre Amigos e dos álbuns Somos Los Hijos del Rock e In Action. Após sua saída, dedicou-se à música cristã, lançou discos solo e recebeu reconhecimento no segmento gospel latino. Mais recentemente retornou aos palcos como integrante do grupo EvoluXion, formado por ex-Menudos.

Rubén Gómez

Integrante dos Menudos entre 1987 e 1990, entrou para substituir Robby Rosa. Gravou diversos discos, participou de séries de TV e se destacou como um dos membros mais populares da geração que sucedeu a fase clássica do grupo. Após a saída, lançou carreira solo, atuou como cantor e ator e manteve presença constante em eventos ligados ao universo Menudo.

Robert Avellanet

Fez parte dos Menudos de 1988 a 1991, substituindo Raymond Acevedo durante a chamada “era rock” do grupo. Tornou-se um dos rostos mais populares da fase final dos anos 1980 e participou dos álbuns "Sombras & figuras" e "Los últimos héroes". Depois da saída, construiu carreira como cantor, ator, compositor e produtor. Nos últimos anos participou de reuniões históricas dos ex-Menudos, atuou no cinema e lançou empreendimentos empresariais ligados ao setor de bem-estar.

Veja também