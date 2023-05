A- A+

Museu Mepe destaca saberes indígenas e questões ambientais na Semana Nacional dos Museus Seminários, palestras, encontros e visitas guiadas estão na programação do Mepe a partir do tema "Museus, sustentabilidade e bem-estar"

O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) se junta a diversas instituições culturais brasileiras na programação da Semana Nacional de Museus, que este ano chega à sua 21º edição, procura responder a questões próprias do nosso tempo presente com o tema “Museus, sustentabilidade e bem-estar”.



Com um olhar para o futuro ancorando-se nas tradições do passado, o evento promovido anualmente em razão do Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), teve início nesta segunda-feira (15). Todas as atividades são gratuitas, basta se inscrever através deste formulário online.

“Quero convidar a todos para participar desta Semana Nacional dos Museus. Pensamos em uma programação que englobasse debates que dialogam com a história do Mepe e nosso acervo dentro do tema proposto. Em parceria com profissionais e instituições parceiras, vamos realizar ações que promovam bem-estar, inclusão, preservação, representatividade e conhecimento cultural”, aponta o gestor do Museu do Estado de Pernambuco, Rinaldo Carvalho.

Atividades no Mepe

A programação do Mepe começa na tarde desta terça (16) e segue até sábado (20), trazendo para o foco das vivências os saberes indígenas e os impactos da ação humana sobre o meio ambiente.



Para a gestora de Ações e Equipamentos Culturais da Fundarpe, Maria Rosa Maia, coletividade e partilha de conhecimento são palavras-chaves que norteiam o tema deste ano da Semana Nacional de Museus.



Este fio condutor que está pautando ao longo de toda a semana a programação dos espaços participantes está diretamente ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU. Mais precisamente os três ODS ligados ao meio ambiente: Saúde e Bem-Estar Global, Ação Climática e Vida na Terra.

“São maiores as chances de sucesso quando se parte da construção de consensos da pactuação coletiva das metas. Então neste contexto a proposta é que todos os museus possuem um papel a desempenhar na formação e criação de futuros sustentáveis. E isso pode ser feito através de programas educacionais, exposições, divulgação e pesquisa”, pontua a gestora.



“Dentre os equipamentos geridos pela Fundarpe temos uma super programação que se inicia na terça no Museu do Estado de Pernambuco com palestras, seminários e encontros pensados a partir do tema deste ano”.

Confira a programação completa:

Terça (16), a partir das 13h30

SEMINÁRIO – PATRIMÔNIO, ETNICIDADE E COSMOVISÕES INDÍGENAS

Coordenação: Renato Athias & Rinaldo Carvalho

14h – Abertura

14h15 – Palestra: Patrimônios, Saberes, Cosmovisões e Mobilizações Indígenas

Palestrantes: Xicê Fulni-ô, Elisa Pankararu, Ronaldo Kapinawá e Kadu Tapuya

16h – Palestra: Museus indígenas: Patrimônio e Memória como Re-existência e Luta

Palestrante: Alexandre Gomes

Quarta (17), das 15h às 17h

PALESTRA – REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS HUMANAS NO PLANETA TERRA E MOVIMENTOS DE CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

Palestrante: Andréa Tesi – Artista visual, arteterapeuta e consteladora sistêmica.

Quinta (18), às 14h

PALESTRA – ARQUEOTURISMO SUBAQUÁTICO COMO FERRAMENTA PARA O BEM-ESTAR E INCLUSÃO SOCIAL: O EXEMPLO DO VAPOR PIRAPAMA EM PERNAMBUCO

Palestrante: Prof. Dr. Carlos Rios – Departamento de Arqueologia (UFPE)

Sexta (19), 9h ou 15h30 (1 turma pela manhã e 1 turma à tarde – 20 vagas/turma)

ENCONTRO – Vivência de Ginástica chinesa LIAN GONG – Exercício terapêutico que une medicina chinesa e medicina ocidental

Instrutora: Fátima Soares – Terapeuta integrativa e Instrutora de Lian Gong.

Sábado (20), das 14h às 17h

ENCONTRO – CONEXÃO NO MUSEU – Ação Social – ONG Movimento Inspire – Palestra, musicalização e visita às exposições do Museu.

Palestrante: Eduarda Menelau – Empresária, mentora, treinadora

Serviço:

21º Semana Nacional dos Museus

Museu do Estado de Pernambuco (Avenida Rui Barbosa, 960, Graças, Recife)

De terça (16) a sábado (20)

Entrada gratuita

