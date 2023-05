A- A+

Museu Mepe promove ação social na Semana dos Museus em parceria com Conexão Papo de Mulher; saiba mais No encerramento da programação deste ano, sábado (20), o Museu do Estado de Pernambuco recebe a segunda edição do Conexão no Museu

Encerrando a programação da Semana dos Museus, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) recebe no próximo sábado (20) a segunda edição do Conexão no Museu. Em parceria com o projeto Conexão Papo de Mulher, idealizado por Eduarda Menelau, o evento integra bate-papos e vivências artísticas em prol de um projeto solidário.

Assim como todas as palestras e visitas que vêm acontecendo desde terça (16), o acesso é gratuito. Mas, quem desejar, pode contribuir com a ação social de doação de kits de higiene em prol da dignidade menstrual para 70 meninas por R$ 20.

“Será uma tarde rica de cultura, união e inclusão para finalizar essa intensa e diversa programação da Semana dos Museus. A segunda edição do Conexão no Museu vai ser marcada por muita cultura, celebração à arte e vivências de musicalização em prol da solidariedade”, ressalta o gestor do Mepe, Rinaldo Carvalho.

O Conexão no Museu é dividido em três momentos. O primeiro, a partir das 14h, é uma vivência musical conduzida por Eduarda Menelau com Daniel Cruz, Gleicy Lima, Daniele Marinho e Gustavo Santana. Em seguida, um coffee break e uma visita guiada pelo Mepe. Às 15h45 a programação de debates é retomada com uma vivência artística com os convidados Rafa Mattos, Bete Fraga, Pedro Verde e Cristiana Lima. Também haverá uma apresentação de percussão com as crianças da ONG Movimento Inspire.

SERVIÇO

Conexão no Museu na 21º Semana Nacional dos Museus

Quando: Sábado (20), a partir das 14h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco

Entrada gratuita

