MUSEU Mepe promove seminário sobre a música e os instrumentos musicais dos povos indígenas Atividade ocorre nesta quinta-feira (18), das 14h às 17h, no auditório do museu

O Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) realiza, nesta quinta-feira (18), das 14h às 17h, o seminário “Povos Indígenas, Instrumentos Musicais e Ancestralidade”. A atividade vai explorar objetos da coleção Etnográfica de Carlos Estevão de Oliveira, que integra o acervo da instituição.

Organizado em parceria com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade (Nepe), o seminário será ministrado por autoridades e estudiosos dos povos indígenas. Entre os confirmados, estão o Grupo Sêttxa Fulini, Everaldo Fulni-ô, Sergio Gwiri Guarani, Miguel Bittencourt e Renato Athias.

A programação inclui demonstrações musicais dos Fulni-ô e uma exibição interativa. O público vai poder ver de perto e aprender sobre os diversos instrumentos indígenas, entendendo suas funções e significados culturais. As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário, com link no Instagram do Mepe.

Serviço:

Seminário “Povos Indígenas, Instrumentos Musicais e Ancestralidade”

Quando: Nesta quinta-feira (18), das 14h às 17h

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)

Entrada gratuita

Informações: (81) 3184-3174/3184-3170



