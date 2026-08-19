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FEMAIR Mercado Capitão promove 1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indígena do Recife A FEMAIR acontece domingo (23) e contará com artesãos dos povos Tikuna, Warao, Huni Kuin, Tapirapé, Guajajara, Pankararu, Pataxó e Fulni-ô

O Mercado Capitão recebe neste domingo (23) a 1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indígena do Recife (FEMAIR). Promovida pelo Coletivo Moingobé em parceria com o próprio Mercado, a feira acontece das 10h às 19h, na casa Capitão, em Santo Amaro.

Segundo Ester Menezes, coordenadora do Coletivo Moingobé, a feira integra a programação do Agosto Indígena e tem como propósito fortalecer a circulação do artesanato indígena, gerar renda e ampliar os espaços de encontro e troca entre diferentes povos.

“A FEMAIR nasce do desejo de criar, no Recife, um espaço onde nós, indígenas, possamos apresentar nossas produções a partir das nossas próprias narrativas. Reunir diferentes etnias em uma feira como essa é também fortalecer nossa autonomia, gerar renda para os artesãos e, principalmente, mostrar que nossas culturas são diversas, estão vivas e ocupam a cidade”, comentou Ester.

Nesta primeira edição, participam do projeto artesãos dos povos Tikuna, Warao, Huni Kuin, Tapirapé, Guajajara, Pankararu, Pataxó e Fulni-ô, com trabalhos que integram cestaria, miçangas, madeira, sementes, tecelagem, entre outras expressões do artesanato indígena. A feira também contará com peças dos povos Assurini, Panará e Rikbaktsa.

Entre os convidados confirmados no encontro está Rose Salvador, do povo Tikuna, que participa representando a Associação AMATÜ. Já as peças produzidas pelas artesãs Panará chegam à feira por meio da Associação IAKIÔ.

Ao longo do dia, a programação contará com exposições de artesanatos, além de serviços de gastronomia e drinks. A Casa Capitão também integra a experiência com seu cardápio de comidas e bebidas.

Serviço

1ª Feira Multiétnica de Artesanato Indígena do Recife (FEMAIR)

Quando: domingo (23), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão – Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Acesso gratuito

Informações: @mercadocapitao124

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