Mercado Capitão antecipa Dia das Crianças com arte, gastronomia e oficina infantil, domingo (11)

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O Mercado Capital promove sua 51ª edição no próximo domingo (11), véspera do Dia das Crianças, com uma programação especial dedicada aos pequenos. Das 10h às 19h, o evento reúne arte, economia criativa, gastronomia e música no restaurante Casa Capitão (Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, região central do Recife).



"Em um momento que pede presença, conversa e escuta, o evento reforça sua vocação como espaço de convivência. Um encontro entre quem cria e quem chega, entre diferentes territórios, técnicas e histórias. Nesta edição, a proximidade com o Dia das Crianças também abre espaço para a imaginação e para o direito de brincar, sem limite de idade", detalha o texto de divulgação do evento.

Artista convidado

Nesta edição, o convidado do Mercado Capitão é Lourival José Santana Neto, conhecido como Lanlan, artista popular de Juazeiro do Norte, no Ceará. Sua trajetória começou aos 14 anos, quando passou a trabalhar com Mestre Gilberto, dando acabamento às peças do artista.



Mais tarde, tornou-se discípulo de Mestre Guim, com quem aprofundou seus conhecimentos sobre o universo da arte popular. A produção de Lanlan é marcada por uma paleta de cores vibrante e pela presença de personagens do Reisado Cearense, como o jaraguá.



Suas criações também carregam referências dos ex-votos e da religiosidade de Juazeiro do Norte, fortemente atravessada pela figura de Padre Cícero.



"Fico muito honrado em participar do Mercado Capitão pela primeira vez porque é uma troca de aprendizado e experiências que é positiva para todo artesão e toda a cultura popular", relata o artesão.





Dias das Crianças

Entre os 21 expositores da edição especial de Dia das Crianças do Mercado Capitão está o Pé de Ovo, com animais de pelúcia inspirados em seres mágicos e personagens que habitam o imaginário infantil. Também são destaque a Jazzlato que participa com seus sorvetes, enquanto a Massapê Chocolateria leva chocolates artesanais em sabores diversos.



"Pensamos em uma edição cheia de cores, seres imaginários e ludicidade, presentes no segmento têxtil, gráfico e nas peças de madeira coloridas do mestre LanLan", conta a curadora do evento, Vera Freire.



Oficina e musicalidade

A programação começa às 11h com uma oficina de papel machê, aberta ao público e sem necessidade de inscrição. Na área externa, uma mesa com lápis e tintas ficará disponível durante o evento para que pessoas de todas as idades possam desenhar, pintar e mergulhar nesse universo de criação. A partir das 15h, o DJ Doug assume o som na área externa do evento.



Além das atividades, a edição reúne 21 marcas, artistas e coletivos de diferentes áreas. A curadoria passa pela cerâmica, moda, papelaria, arte popular, plantas, música, cosméticos, gastronomia artesanal e design autoral.



Gastronomia

A Casa Capitão, anfitriã do evento, oferece ainda um menu com pratos, petiscos e bebidas para acompanhar o domingo. Com entrada gratuita e paraciclos para quem chega de bicicleta, o Mercado Capitão abre novamente suas portas para quem acredita que há coisas que só ganham sentido quando compartilhadas.



Programação completa:

10h às 19h Mesa com lápis e tintas aberta para todas as idades

11h Oficina de papel machê, sem necessidade de inscrição

15h DJ na área externa



Expositores:

Pepita Garimpo

Bazar das Plantas

Pé de Ovo

Maroca Desenha

Coletivo Moingobé

Rose Ticuna

Loa

Amorzinho Estúdio

Luciana Mafra Borges

Disco Avoador

Oficina Olaria

Cotidianas

Luolí

Massapê Chocolateria

Jazzlato

Baobao

Raiz do Agreste

Serbrejeiro

Tiliá

Casa Capitão

Coletivo Mãos Talentosas



*Para mais informações e atualizações, acompanhe o Mercado Capitã no Instagram.



SERVIÇO

51ª edição do Mercado Capitão

Quando: domingo, 11 de outubro, das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão, Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita

Mais informações: @mercadocapitão124.

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