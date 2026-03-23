Mercado Capitão convida Clara Nogueira para a edição do mês da mulher neste domingo (29)
Além da curadoria diversa, a primeira edição do ano conta com uma programação de música e oficinas
A primeira edição 2026 do Mercado Capitão ocupa o centro do Recife, neste domingo (29), das 10h às 19h. A Rua Capitão Lima se transforma mais uma vez num ponto ativo para a economia criativa e cultura local.
Nesta edição, o projeto visual da artista olindense Clara Nogueira - Linhas de Fuga - chega com o bordado e um discurso sempre emergente.
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Entre linhas, fios e tecidos, a artista atua como bordadeira, tecelã e crocheteira e já realizou exposições como Bestiário Feminino (2021), Mátria (2022) e O que eles chamam de amor (2024).
“Lá [no Mercado Capitão] você pode divulgar o seu trabalho, trocar com as pessoas que estão expondo e com as que frequentam. Tudo é muito bonito, de muita qualidade e o que é melhor: coisas feitas por muita gente boa, com muito amor. Marcas e artistas independentes incríveis”, conta a artista sobre sua participação no evento.
Para a primeira edição do ano do Mercado Capitão, Clara Nogueira trará prints em fineart enumeradas e assinadas, além de obras originais da sua última exposição “O que eles chamam de amor” (2024).
“Muita gente conheceu meu trabalho no Mercado Capitão, então fico grata pelo convite e carinho desse Mercado familiar tão importante pra cidade “, completou.
Além da presença de “Linhas de Fuga”, o Mercado Capitão reúne mais outros artistas e 20 marcas autorais com produtos que vão da cerâmica à papelaria, passando por moda, gastronomia artesanal, arte popular e design sustentável. A Casa Capitão, anfitriã do evento, também oferece um menu especial com pratos e petiscos afetivos para acompanhar a experiência.
Com entrada gratuita e paraciclos pra quem chega de bike, a curadoria destaca entre os expositores selecionados, os trabalhos “Canabarro” e “Ceramiquinho”.
Ceramiquinho é um projeto de cerâmicas artesanais esmaltadas do ilustrador, designer e artesão Guilherme Lira. As peças são feitas e pintadas a mão com esmalte cerâmico e feitas em processo artesanal que dá forma à animais, personagens e cores do universo do ilustrador.
A artista Lorane Barreto transforma o melado da cana-de-açúcar em tinta e revela, na cerâmica, o preto profundo da técnica Canabarro.
Programação
10h30 e 16h Oficina de Papel Machê
15h Demonstração da pigmentação no barro através da matéria da cana por Lorane Barreto
15h30 DJ Doug
Confira lista completa de expositores
Pepita Garimpo (@pepitagarimpo)
Bazar das Plantas (@bazardasplantas)
Canabarro (@canabarro.lorane)
Azú (@somos.azu)
Pau e Corda (@pauecorda01)
Ceramiquinho (@ceramiquinho)
Oficina Olaria (@oficinaolaria)
Loa (@viva.loa)
Ju Souto (@jusoutoc)
Azulerde (@azulerde)
Janaína Dutra (@janainadutradesign)
Vacatussa (@vacatussa.editora)
Disco Avoador(@disco.avoador)
Lavandalma (@lavandalmacosmeticos)
Luolí (@luoli.lu)
Massapê Chocolateria (@massapechocolates)
Raiz do Agreste (@araizdoagreste)
Serbrejeiro (@oserbrejeiro)
Box Casa Capitão (@casacapitao124)
The Tartelettes (@thetartelettesbr)
Para mais informações e atualizações, acompanhe o @mercadocapitao124 no Instagram.
SERVIÇO
Mercado Capitão - Linhas de Fuga
Quando: 29 de março, 10h às 19h
Onde: Rua Capitão Lima, 124 Recife - PE
Mais informações pelo instagram @mercadocapitao124