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AGENDA CULTURAL Mercado Capitão convida Clara Nogueira para a edição do mês da mulher neste domingo (29) Além da curadoria diversa, a primeira edição do ano conta com uma programação de música e oficinas

A primeira edição 2026 do Mercado Capitão ocupa o centro do Recife, neste domingo (29), das 10h às 19h. A Rua Capitão Lima se transforma mais uma vez num ponto ativo para a economia criativa e cultura local.

Nesta edição, o projeto visual da artista olindense Clara Nogueira - Linhas de Fuga - chega com o bordado e um discurso sempre emergente.

Entre linhas, fios e tecidos, a artista atua como bordadeira, tecelã e crocheteira e já realizou exposições como Bestiário Feminino (2021), Mátria (2022) e O que eles chamam de amor (2024).

Clara Nogueira | Foto: Divulgação

“Lá [no Mercado Capitão] você pode divulgar o seu trabalho, trocar com as pessoas que estão expondo e com as que frequentam. Tudo é muito bonito, de muita qualidade e o que é melhor: coisas feitas por muita gente boa, com muito amor. Marcas e artistas independentes incríveis”, conta a artista sobre sua participação no evento.

Para a primeira edição do ano do Mercado Capitão, Clara Nogueira trará prints em fineart enumeradas e assinadas, além de obras originais da sua última exposição “O que eles chamam de amor” (2024).

“Muita gente conheceu meu trabalho no Mercado Capitão, então fico grata pelo convite e carinho desse Mercado familiar tão importante pra cidade “, completou.

Além da presença de “Linhas de Fuga”, o Mercado Capitão reúne mais outros artistas e 20 marcas autorais com produtos que vão da cerâmica à papelaria, passando por moda, gastronomia artesanal, arte popular e design sustentável. A Casa Capitão, anfitriã do evento, também oferece um menu especial com pratos e petiscos afetivos para acompanhar a experiência.

Com entrada gratuita e paraciclos pra quem chega de bike, a curadoria destaca entre os expositores selecionados, os trabalhos “Canabarro” e “Ceramiquinho”.

Ceramiquinho é um projeto de cerâmicas artesanais esmaltadas do ilustrador, designer e artesão Guilherme Lira. As peças são feitas e pintadas a mão com esmalte cerâmico e feitas em processo artesanal que dá forma à animais, personagens e cores do universo do ilustrador.

A artista Lorane Barreto transforma o melado da cana-de-açúcar em tinta e revela, na cerâmica, o preto profundo da técnica Canabarro.

Programação

10h30 e 16h Oficina de Papel Machê

15h Demonstração da pigmentação no barro através da matéria da cana por Lorane Barreto

15h30 DJ Doug

Confira lista completa de expositores

Pepita Garimpo (@pepitagarimpo)

Bazar das Plantas (@bazardasplantas)

Canabarro (@canabarro.lorane)

Azú (@somos.azu)

Pau e Corda (@pauecorda01)

Ceramiquinho (@ceramiquinho)

Oficina Olaria (@oficinaolaria)

Loa (@viva.loa)

Ju Souto (@jusoutoc)

Azulerde (@azulerde)

Janaína Dutra (@janainadutradesign)

Vacatussa (@vacatussa.editora)

Disco Avoador(@disco.avoador)

Lavandalma (@lavandalmacosmeticos)

Luolí (@luoli.lu)

Massapê Chocolateria (@massapechocolates)

Raiz do Agreste (@araizdoagreste)

Serbrejeiro (@oserbrejeiro)

Box Casa Capitão (@casacapitao124)

The Tartelettes (@thetartelettesbr)

Para mais informações e atualizações, acompanhe o @mercadocapitao124 no Instagram.

SERVIÇO

Mercado Capitão - Linhas de Fuga

Quando: 29 de março, 10h às 19h

Onde: Rua Capitão Lima, 124 Recife - PE

Mais informações pelo instagram @mercadocapitao124

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