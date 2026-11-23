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O Mercado Capitão encerra a programação de 2026 no primeiro domingo (6) de dezembro, das 10h às 19h. Para a última edição do ano, a Casa Capitão reúne arte, design, artesanato, moda, gastronomia e música na Rua Capitão Lima, em Santo Amaro.



A curadoria acompanha o clima de dezembro. De um lado, trabalhos autorais que podem virar presentes com história, identidade e produção local. Do outro, opções para aliviar o calor, com drinks da Casa Capitão, choppe do Serbrejeiro e sorvetes da Jazzlato.





Convidado

O expositor-guia da 53ª edição é o Duplex com Vista pra Dentro, projeto solo do redator publicitário e artista plástico Luciano Mattos. A produção funciona como um fio condutor para uma edição que aproxima arte e design gráfico, com boas doses de caos, ironia e humor.



Além da série, Luciano leva obras originais em papel e tela, ampliando o contato do público com o universo visual do Duplex com Vista pra Dentro. "O Mercado Capitão é a resistência do bom gosto.



É um lugar onde você vai e tem conceito envolvido, tem estudo, amor envolvido. Tem muita coisa acontecendo numa simples ação de você mostrar o seu trabalho ou comer uma refeição.



O bom gosto é da atitude da ideia de fazer, da ideia de dar espaço para o novo, de dar espaço pro pequeno empreendedor que tem uma boa ideia ou faz algo que é relevante", comenta Luciano sobre a curadoria do evento.







Programação

A curadoria reúne mais de 20 artistas, marcas e coletivos. Entre cerâmicas, ilustrações, joias, roupas, plantas, discos, cosméticos, objetos para casa e sabores artesanais, a edição cria diferentes caminhos para quem quer presentear sem cair no óbvio e, ao mesmo tempo, apoiar a produção independente.



A programação começa às 11h com uma oficina de papel machê, aberta ao público e sem necessidade de inscrição. A partir das 15h, o DJ assume o som do evento e acompanha o restante da tarde.



A Casa Capitão também oferece pratos, petiscos e bebidas durante todo o domingo. Com entrada gratuita e paraciclos para quem chega de bicicleta, o Mercado Capitão fecha o ano como começou: reunindo pessoas, trabalhos autorais e diferentes formas de ocupar o centro do Recife.



Sobre o artista

Luciano começou sua trajetória artística no Vacilante, trio recifense responsável por trabalhos como o maior painel de Havana, em Cuba, a abertura do documentário "Um Caranguejo Elétrico", sobre Chico Science, e o Caranguejo criado em homenagem aos 30 anos do Manguebeat, além de diferentes exposições.



Em sua produção solo, o artista mistura referências, materiais e ideias aparentemente desconectadas para construir uma linguagem própria.



No Mercado Capitão, apresenta "Não se fazem mais TVs como antigamente", série de cinco pôsteres que transita entre a arte e o design gráfico e marca uma nova experiência do artista com as cores. Os trabalhos são numerados e assinados.



"Meu sentimento é que o Capitão não escolhe o que vende, escolhe o que tem mais entrega, no que tem mais carinho. Isso faz com que as pessoas se reúnam em volta dessa atividade. Pra mim é chique, isso é valor. Me orgulho muito de já ter feito parte algumas vezes, de ser amigo, me emociona muito", conclui o artista plástico.



SERVIÇO

53ª edição do Mercado Capitão (última do ano)

Quando: Domingo (6), a partir das 11h.

Onde: Restaurante Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124 — Santo Amaro, Recife.

Entrada gratuita

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