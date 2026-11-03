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ARTES VISUAIS Mercado Capitão recebe Shell Osmo e destaca a arte urbana recifense Artista apresenta pinturas da exposição "Garateia" e outros trabalhos neste domingo (8), na Casa Capitão

A arte urbana e as expressões criativas que nascem das periferias ocupam lugar de destaque na próxima edição do Mercado Capitão, marcada para este domingo (8), das 10h às 19h, na Casa Capitão, em Santo Amaro.

O encontro tem como um dos convidados centrais o artista visual recifense Shell Osmo, que apresenta ao público uma seleção de trabalhos em diferentes suportes e técnicas.

O conjunto inclui pinturas originais sobre papel, em formato reduzido, e telas que fizeram parte de “Garateia”, mostra apresentada no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), no começo deste ano.

Produzidas em acrílica, as obras dialogam com referências da arte de rua, as lembranças pessoais e as vivências nas comunidades periféricas, elementos recorrentes na pesquisa do artista.

Diferentes linguagens

A seleção de expositores também aproxima técnicas artesanais, memória e experimentação contemporânea. Carol dos Tatus, herdeira artística da mestra Luiza dos Tatus, apresenta uma leitura própria da tradição ceramista de Belo Jardim.

Entre suas criações está o Vaso Mulher, peça que estabelece uma relação entre escultura e cultivo de plantas.

O garimpo de roupas e acessórios também marca presença com o Desmontanha, projeto de Gustavo Ferrer. Depois de dez anos de pesquisa e aquisição de peças, o acervo reúne mais de mil itens vintage, com referências que vão das décadas de 1970 a 1990.

Já Maria Duarte apresenta as criações da Duda Duarte Joalheria, nas quais a prata 950 ganha contornos escultóricos.

A pesquisa incorpora ainda materiais como madeira, latão, tecidos e biomateriais, ampliando as possibilidades de construção das peças.

A programação comercial e artística contempla outros expositores ligados à cerâmica, moda, papelaria, arte popular, jardinagem, música, gastronomia artesanal e design independente.

A diversidade de segmentos faz do mercado uma vitrine para iniciativas autorais e pequenos empreendimentos criativos.

A Casa Capitão também participa da experiência com opções de pratos, petiscos e bebidas disponíveis durante o funcionamento do evento. A visitação é gratuita, e o espaço oferece paraciclos para quem optar pela bicicleta como meio de transporte.

Na agenda de atividades, o Coletivo Mãos Talentosas conduz uma oficina de papel machê às 11h. Às 15h, Lorane Barreto realiza uma demonstração Canabarro.

Shell Osmo: arte e território

Com atuação no Recife, Shell Osmo desenvolve trabalhos como artista visual, ilustrador, curador, leiloeiro e arte-educador. Sua pesquisa começou a ganhar forma no graffiti, em 2008, e posteriormente incorporou outras possibilidades de expressão, entre elas a pintura e a body art.

O artista está à frente do Umbral das Artes, plataforma voltada à circulação e ao reconhecimento da produção urbana contemporânea, e integra a fundação do Coletivo Pão e Tinta. Há mais de dez anos, o grupo articula iniciativas culturais em comunidades periféricas.

A experiência cotidiana de quem vive nesses territórios ocupa posição central em sua produção. Pessoas comuns, suas histórias e as maneiras de construir relações com o espaço urbano aparecem como matéria de investigação artística.

Seu percurso inclui participações em encontros internacionais, como o Mês do Hip Hop, em Montevidéu, o Meeting of Styles, no Peru, e o intercâmbio Conexões Periféricas, realizado na França. Em 2022, também colaborou com o Baile da Vogue Brasil, desenvolvendo um trabalho visual aplicado ao figurino da cantora Lexa.

Na área educativa, começou a ministrar oficinas para crianças na Livroteca Brincante do Pina. Desde então, ampliou sua atuação para escolas e instituições recifenses, projetos sociais franceses e o presídio de segurança máxima de Libertad, no Uruguai.



SERVIÇO

Mercado Capitão

Quando: Domingo (8), das 10h às 19h

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro - Recife-PE

Entrada gratuita

Mais informações: @mercadocapitao124

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