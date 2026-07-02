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exposição Mercado Capitão transforma restaurante em galeria com mostra de artistas independentes neste sábado A exposição "Mosaico" reúne obras de Fred Jordão, Rinaldo Silva, Duplex, Luciana Mafra Borges, Clara Nogueira, Clara Lucena, Tiago West (em memória) e Iris Marcolino

O Mercado Capitão - evento que reúne arte e cultura independente no Centro do Recife - reúne expositores em uma “versão pocket”. A abertura do “Mosaico”, exposição com artistas que já passaram pelo evento, ocorre neste sábado (4), a partir das 19h, no restaurante Casa Capitão, com entrada gratuita.

Entre os artistas estão Fred Jordão, Rinaldo Silva, Duplex, Luciana Mafra Borges, Clara Nogueira, Clara Lucena, Tiago West (em memória) e Iris Marcolino. Reunindo fotografia, pintura, gravura e cerâmica nas mesmas paredes, a exposição segue até 31 de julho. Casa expositor apresenta de três a quatro obras.

Fenearte

O "Mosaico" faz parte também do Circuito Fenearte, que vai segue com sua programação neste domingo (5), quando promove a Imersão Santo Amaro, convidando o público a vivenciar o design e a arte contemporânea em um mesmo percurso. A inscrição é realizada via Sympla e a quantidade de vagas é limitada.

O trajeto, realizado a pé, inclui o ateliê Fogo Design (@fogodesign), do artista Ramsés Marçal, o Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (Mamam, @mamamrecife) e a Casa Capitão, onde acontece a exposição “Mosaico” (@mercadocapitao124).

O Mosaico

O evento, que habitualmente ocupa o espaço do restaurante Casa Capitão durante um domingo inteiro com fotografia, cerâmica, moda, design, gastronomia artesanal e cultura independente, mantém a mesma proposta, mas desta vez com um mosaico de quadros apenas nas paredes do espaço.

“Acreditamos que o espaço pode ser explorado para além do formato esporádico do Mercado, com uma mini exposição de artistas que participaram de edições do evento, ampliando o tempo para apreciação do público em geral", da curadora do evento, Vera Freire.

A exposição também acolherá obras em memória do artista Tiago West que deixou sua marca no Mercado Capitão com seus quadros-poema. A visitação ocorre no mesmo horário de funcionamento do restaurante - de terça a sexta, das 11h30 às 15h30, e nos finais de semana, das 11h30 às 16h.

“Você transformar o restaurante numa galeria de arte é realmente uma coisa bem inovadora. O Mercado Capitão, que acontece algumas vezes por ano, passa a colocar os trabalhos durante um período bem maior”, contou o fotógrafo Fred Jordão, que já participou do formato original do evento. “Estou adorando essa inovação do Mercado Capitão”, conclui.

As obras estarão à venda até o fim da exposição, com exceção das obras de Tiago West.

Sobre o Mercado Capitão

O Mercado Capitão é uma feira independente realizada no espaço da Casa Capitão, sobrado histórico do século XIX localizado no bairro de Santo Amaro, no Recife. Reunindo gastronomia, artesanato, moda, design, artes visuais, ecologia e outras linguagens, o evento se consolidou como um espaço de encontro entre artistas, pequenos produtores, público e cidade.

Com curadoria voltada para originalidade, sustentabilidade e produção autoral, o Mercado Capitão prioriza criadores independentes, muitos deles atuando principalmente no ambiente online, promovendo experiências presenciais de troca, circulação e fortalecimento da economia criativa local. A próxima edição do evento está programada para ocorrer em setembro.

SERVIÇO

Abertura da exposição “Mosaico do Mercado Capitão”

Onde: Casa Capitão - Rua Capitão Lima, 124, Santo Amaro, Recife - PE

Quando: sábado (4), às 19h

Entrada gratuita

Informações: @mercadocapitao124

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