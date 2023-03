Mercado da Encruzilhada recebe, neste sábado (25), evento em celebração ao Mês da Mulher

A- A+

Celebrando o Mês da Mulher, o restaurante ÔRO Cozinha Garimpo, localizado no Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, recebe, neste sábado (25), o evento ÔRO DELAS, que reúne trabalhos produzidos por artistas mulheres contemporâneas.

A mostra acontece das 15h às 20h e inclui na programação exposição e venda de fotografias, livros e jóias artesanais, entre outras expressões artísticas.

Sob curadoria da produtora Mônica Pantoja, o evento promete reunir cultura e gastronomia, ao som de boa música e tendo a interação com as artistas como um de seus pontos-chave.

Entre as participantes do ÔRO DELAS está a fotógrafa Elysangela Freitas, que leva o projeto Alumiar Photos para o espaço. As imagens incluem registros realizados a partir de pesquisas acerca do movimento do corpo na interseção da dança e da fotografia.

O evento também receberá o projeto literário Mala Preta. Idealizado pela escritora e educadora Odaita Alves, a ação reúne livros escritos por autoras negras pernambucanas.

Serviço

ÔRO DELAS

Quando: Sábado, 25/03

Horário: 15h às 20h

Local: ÔRO cozinha garimpo (Mercado da Encruzilhada)

