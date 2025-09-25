A- A+

novo no time Mercado Pago anuncia chegada de Marcos Mion, que se junta a Anitta como embaixador da marca Estão previstas ações especiais como um novo quadro especial no programa "Caldeirão do Mion"

São Paulo (SP) - O apresentador Marcos Mion foi anunciado como novo embaixador do Mercado Pago. O comunicado foi feito durante a Mercado Livre Experience 2025, que acontece em São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25), com presença de Anitta, principal nome da marca atualmente.

Dentre os projetos com o apresentador, estão previstas ações especiais como um novo quadro especial no programa "Caldeirão do Mion", exibido aos sábados na TV Globo.

"Estamos com um plano de ação para o Caldeirão, naquele tiro de canhão que é a TV aberta, que já tem uma audiência considerável. Vai ter também um quadro, com estilo de um game, com participação do público. É importante poder explicar bem para o público para que possam entender tudo que o Mercado Pago oferece. Quando falamos sobre dados, CDI e tudo mais, uma parte da massa brasileira não vai entender o que é isso. Então temos que destrinchar e passar tudo que o Mercado Pago oferece para todo mundo", afirmou.

Mion se junta à marca após o grande sucesso que foi a chegada da cantora Anitta ao time, em abril. Com o apresentador, inclusive, o objetivo é impulsionar ainda mais o Mercado Pago para, no futuro, alcançar o grande desejo de se tornar o maior banco digital da América Latina.

"Estamos criando um negócio muito sólido. Estamos apontando na direção certa. Não gostamos de fazer promessa, mas o que foi feito até agora dá confiança de que tudo isso é possível", afirmou André Chaves, vice-presidente Sênior do Mercado Pago no Brasil.

Novidades

Dentre as principais novidades apresentadas no dia, o destaque ficou para o crescimento do banco digital Brasil afora. Nos últimos 12 meses, o Mercado Pago conseguiu gerar R$ 28 bilhões, um crescimento de 40% com relação ao ano anterior.

Na América Latina, já são quase 30 milhões de usuários, o que também representa uma evolução com relação a 2024.

"Além desse crescimento de usuários, também tivemos uma evolução no uso de cartão de crédito Brasil afora, o que também é muito importante para a consolidação da marca", explicou André Chaves.

Do ano passado para cá, o número de downloads cresceu em 241% no país, e foi o banco digital mais baixado nesse recorte. O número de captação de usuários das contas ou cofrinho com rendimento em CDI também cresceu em 5,4 vezes desde o lançamento, que foi em abril.

Para Pethra Ferraz, vice-presidente de Marketing do Mercado Pago para América Latina, os números representam a mudança de direcionamento da marca desde o início do ano.

"Lançamos um novo posicionamento. Estamos comunicando para os nossos usuários que queremos que todo mundo ganhe, não só o banco. Queremos que o usuário se sinta parte da marca, e por isso estamos nos reinventando", afirmou.

Como funciona o Mercado Pago

O Mercado Pago é o banco digital do Mercado Livre, mas que tem algumas funções que podem ser diferenciais. Isso vale principalmente para vendedores, que podem utilizar a plataforma como intermediária em compras com clientes, bandeiras de cartão e outras instituições financeiras.

Por mais que tenha sido idealizada para facilitar acesso de vendedores, a plataforma não está restrita ao Mercado Livre. Lojas virtuais e físicas, ou vendedores por redes sociais podem usufruir do serviço.

Mercado Livre Experience 2025

O evento anual do Mercado Livre aconteceu entre quarta (24) e quinta-feira (25). Segundo a gestão, cerca de 18 mil pessoas compareceram ao ponto para acompanhar painéis e palestras de grandes nomes do setor logístico brasileiro, além de embaixadores da marca, como Ronaldo e Neymar.

*O jornalista foi a São Paulo a convite do Mercado Livre.

Veja também