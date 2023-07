A- A+

MERCADOS DO RECIFE Mercados Públicos do Recife ganham exposição na Casa da Cultura Mostra, gratuita, entra em cartaz em 6 de agosto na Casa da Cultura Luiz Gonzaga, bairro de São José

Os mercados públicos do Recife ganham destaque na exposição "Mercado em Foco: Cultura Que Dá Gosto a Gente Vê", aberta na Casa da Cultura, no Bairro de São José, a partir de 6 de agosto.



Com acesso gratuito, a mostra traz à tona imagens em fotografias inéditas - registradas por Rodrigo Vinicius, 36, fotógrafo oriundo da periferia da cidade - dos mercados de São José, Boa Vista, Madalena, Encruzilhada e Mercado de Afogados. No espaço, o público vai ser levado a uma imersão na história e arquitetur, além de curiosidades dos espaços.



Crédito: Vinicius Rodrigues

Realizado pela Oscip Diáologos, sob foment do Funcultura de Pernambuco, a mostra também será palco para lançamento de um catálogo impresso e virtual com fotografias e textos com curiosidades sobre os mercados.

Escrito em português e inglês, o material será distribuído gratuitamente entre turistas, visitantes e frequentadores dos mercados.





Crédito: Vinicius Rodrigues

Os Mercados na Mostra

Entre os destaques da mostra "Mercado em Foco: Cultura Que Dá Gosto a Gente Vê", o Mercado de São José - datado de 1875, com estrutura de ferro fundido, batido e laminado elaborada em Paris e tombado pelo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).



Já o Mercado de Casa Amarela, localizado na Zona Norte do Recife, foi inaugurado em 1930. Atualmente com 60 boxes, sendo 50 externos e 11 barracas, o espaço soma 121 cabines para comércio.

O projeto enfoca ainda na história do Mercado da Boa Vista, inaugurado no fim do século XIX. Antes de ser mercado, o local abrigava uma estrebaria, um pequeno cemitério da capela - atualmente a Igreja de Santa Cruz - e também já foi lugar de comercialização de escravos.

Na série fotográfica há também imagens do Mercado da Madalena, equipamento inaugurado em 19 de outubro de 1925. O espaço ganha destaque pela venda de comidas típicas como sarapatel, mungunzá, tapioca, cuscuz com café, além do serviço de barbearia e comércio de frutas, verduras, legumes, cereais, queijos, manteigas, carnes e peixes.

As imagens também retratam o Mercado da Encruzilhada, erguido em outubro de 1924. Com 217 boxes, o espaço vira ponto de encontro de artistas, políticos, intelectuais e turistas.

E o Mercado de Afogados, com construção do início do século XX, é espaço que promove o desenvolvimento comercial da área do entorno, proporcionando geração de emprego e desenvolvimento local.

Serviço

Exposição "Mercado em Foco: Cultura Que Dá Gosto a Gente Vê"

Quando: a partir de 6 de agosto

Onde: Casa da Cultura (Rua Padre Floriano, bairro de São José



De segunda a domingo, das 9h às 16h

Acesso gratuito

