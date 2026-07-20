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TEATRO "Meretrizes" leva teatro e música ao palco da Caixa Cultural Recife Montagem do coletivo gaúcho Gompa fica em cartaz na Caixa entre os dias 29 de julho a 7 de agosto

Temas como discriminação, sexualidade e violência são alguns dos temas da montagem "Meretrizes", do Coletivo Gompa (RS) e com a atriz Liane Venturella em cena, entre os próximos dias 29 de julho e 7 de agosto na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife.

Em meio ao teatro, à música e a depoimentos de personagens da vida real, a peça exibe elementos e narrativas a partir de experiências de mulheres marcadas por estigmas sociais, riscos, preconceito e exclusão.







Com direção de Camila Bauer, "Meretrizes" tem trilha sonora executada ao vivo no palco. Além da apresentação, a temporada no Recife inclui também um bate-papo com o público após o espetáculo dos dias 31 de julho, que conta com intérprete de Libras, e 6 de agosto.

E para o sábado, 1º de agosto, será exibida uma sessão extra, às 16h, com acesso gratuito.



SERVIÇO

"Meretrizes", do Coletivo Gompa (RS)

Quando: de 29 de julho a 7 de agosto (sessões às 19h30 | sessão extra às 16h)

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

A partir de R$ 15, no site da Caixa Cultural, a partir da sexta, 24 de julho

Informações: @caixaculturalrecife

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