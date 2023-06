Meryl Streep, Jennifer Lawrence e mais 400 atores ameaçam greve em carta ao sindicato

A- A+

Um grupo de mais de 400 atores — incluindo os vencedores do Oscar Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Rami Malek — estão pedindo aos líderes do Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) que adotem uma “linha mais dura”, uma vez que as negociações contratuais, segundo eles, já atingiram um “ponto crítico”. Eles têm reivindicado questões que vão desde salário mínimo até saúde.

No início deste mês, os membros do sindicato votaram para autorizar a greve caso o comitê de negociação não chegasse a um acordo sobre o novo contrato com os principais estúdios de Hollywood até 30 de junho. Nesta semana, o presidente da organização, Fran Drescher, divulgou um vídeo em que disse estar conseguindo avanços importantes.

"Estamos tendo negociações extremamente produtivas, focadas em resolver todas as questões cruciais que vocês disseram ser as mais importantes. Estamos fortes e vamos conseguir um acordo", disse ele na ocasião. A mensagem, no entanto, não agradou muitos atores, que pedem que não sejam aceitos acordos que não representem todas as suas demandas.

“Esperamos que você tenha ouvido nossa mensagem: este é um ponto de inflexão sem precedentes em nossa indústria, e o que pode ser considerado um bom negócio em qualquer outro ano simplesmente não é suficiente agora”, diz a carta, obtida pela imprensa internacional. “Sentimos que nossos salários, nosso ofício, nossa liberdade criativa e o poder de nosso sindicato foram prejudicados na última década.”

Faltando apenas alguns dias para fazer um acordo antes que seu contrato com estúdios, streamers e produtoras de Hollywood termine nesta sexta-feira (30), todos que assinaram a carta dizem que estão “preparados para atacar se for o caso”, embora não seja preferível porque isso traria “dificuldades para muitos e ninguém quer isso.”

