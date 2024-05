Meryl Streep receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

A- A+

A atriz americana Meryl Streep receberá uma Palma de Ouro honorária na abertura do 77º Festival de Cannes, em 14 de maio, conforme informaram nesta quinta-feira (2) os organizadores.

Streep, de 74 anos, é uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, com 3 Oscars e 21 indicações - um recorde.

Sua carreira abrange dramas como "O Franco Atirador", "Entre Dois Amores" e "Kramer vs. Kramer" e sucessos como "O Diabo Veste Prada" e "Mamma Mia!".

Streep esteve apenas uma vez em Cannes, em 1989, quando ganhou o prêmio de Melhor Atriz com "Um Grito no Escuro".

A atriz disse estar "imensamente honrada em receber a notícia" da indicação. "Ganhar um prêmio em Cannes, para a comunidade internacional de artistas, sempre representou a mais alta conquista na arte do cinema", afirmou em comunicado.

"Estar à sombra daqueles que foram honrados anteriormente me faz sentir humilde e emocionada", acrescentou.

Streep se junta a uma série de veteranos de Hollywood que aparecerão no festival deste ano na Costa Azul francesa, incluindo o criador de "Star Wars", George Lucas, que também receberá um prêmio honorário na cerimônia de encerramento.

"Após quase 50 anos no cinema e encarnar inúmeras obras-primas, Meryl Streep já faz parte de nossa imaginação coletiva, nosso amor compartilhado pelo cinema", disseram os organizadores do festival no comunicado.

O lendário estúdio de animação japonês, Studio Ghibli, também receberá uma Palma de Ouro honorária - pela primeira vez concedido a um coletivo.

