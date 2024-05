A- A+

Festival de Cannes Meryl Streep revela que quase perdeu seu Oscar em cabine de banheiro da premiação Atriz recebeu Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes

Grande homenageada da 77ª edição do Festival de Cannes, Meryl Streep participou de uma sessão de perguntas e respostas aberta ao público sobre sua carreira nesta quarta-feira. A atriz lembrou importantes momentos de sua trajetória.

Em bate-papo descontraído mediado pelo jornalista francês Didier Allouch, a atriz lembrou da vez que quase perdeu a primeira de suas três estatuetas do Oscar. A situação aconteceu em 1980, quando levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por "Kramer vs. Kramer". Na ocasião, Meryl deixou sua estatueta na cabine de um banheiro da premiação, realizada no Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles.

— Eu deixei no banheiro. Era um vestido muito grande. E eu tive que levantá-lo e colocar (o Oscar) no chão, e então esqueci que estava ali embaixo. Mas alguém encontrou! — comemorou a atriz, que voltaria a ganhar o Oscar por "A escolha de Sofia" e "A dama de ferro".

Meryl Streep é a atriz com o maior número de indicações ao prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, com 21 no total.

Veja também

