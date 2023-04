A- A+

A atriz norte-americana Meryl Streep é a vencedora do prêmio espanhol Princesa das Astúrias na categoria Artes por "dignificar a arte da interpretação", anunciou nesta quarta-feira (26) o júri da premiação mais importante da região ibero-americana.

"Com seu talento e rigor, ela possibilitou que diferentes gerações desfrutassem de interpretações inesquecíveis, conquistando o respeito que esta grande arte merece", afirma o comunicado do júri sobre a atriz de 73 anos, vencedora de três Oscar.

A candidatura de Streep foi proposta pelo diretor espanhol Pedro Almodóvar, que recebeu o Prêmio Príncipe das Astúrias das Artes em 2006.

"Com três prêmios Oscar, oito Globos de Ouro, dois BAFTA e três Emmy, após mais de 40 anos de carreira, Meryl Streep é considerada uma das melhores atrizes contemporâneas", destacou o júri reunido em Oviedo, cidade do noroeste da Espanha que abriga a sede da fundação que concede o prêmio.

"Conhecida sobretudo por seus papéis no cinema, destaca-se por sua característica versatilidade, que se sustenta, segundo a crítica, em uma extraordinária capacidade para interpretar uma grande variedade de personagens e reproduzir diferentes sotaques", acrescentou o júri.

Os prêmios Princesa das Astúrias são destinados, segundo a fundação, a premiar "o trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário realizado por pessoas, instituições, grupos de pessoas ou instituições no âmbito internacional".

Nesta edição foram apresentadas 44 candidaturas de 20 nacionalidades para a categoria Artes.

A carreira de Streep é marcada por papéis memoráveis, como os de "Kramer vs Kramer" (1979), "A Escolha de Sofia" (1982) ou "A Dama de Ferro" (2011).

O prêmio Princesa das Astúrias, criado em 1981, entrega de 50 mil euros (55.000 dólares, 278.330 reais na cotação atual) e uma escultura da autoria do falecido artista catalão Joan Miró aos vencedores.

A premiação, com o nome do título da herdeira do trono da Coroa espanhola, a princesa Leonor, será entregue pelos reis em outubro, durante uma cerimônia em Oviedo, capital das Astúrias.

