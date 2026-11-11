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Cultura e Ancestralidade Mês da Consciência Negra: Caixa Cultural Recife oferece atividades sobre a cultura afro-brasileira Atividades gratuitas incluem programação de oficinas de dança, palestras e encontros para públicos de todas as idades, no mês de novembro

Em novembro, uma agenda especial alusiva ao Mês da Consciência Negra será oferecida pela Caixa Cultural Recife. Por iniciativa do Programa Educativo Caixa Gente Arteira, a programação traz atividades voltadas para a celebração e valorização das culturas afro-brasileiras, com oficinas de dança de diferentes manifestações, como Cavalo Marinho, Caboclinho, Maracatu Rural e Dança Afro, encontro com a escritora Carla Akotirene e contação de histórias.

Ainda dentro das temáticas afrocentradas, a escritora Carla Akotirene conduz o encontro “Cultura, Raça e Interseccionalidade”, no dia 22 de novembro, serão abordados aspectos históricos relacionados à luta da população negra por liberdade, cidadania e igualdade de direitos.

Todas as atividades são gratuitas, com inscrições no site da Caixa Cultural, a partir da data indicada na plataforma e no Instagram (@caixaculturalrecife).



Corpo, Ritmo e Tradição

Com destaque às manifestações da cultura popular brasileira, em especial as que florescem no Nordeste e que têm influências afrocentradas e indígenas, a ação comemorativa “Corpo, Ritmo e Tradição” oferece quatro oficinas de danças. Todas elas têm classificação indicativa a partir de 15 anos e 20 vagas por turma.

A oficina “Cavalo Marinho” acontece no dia 14 de novembro (sábado), às 10h30. Tradição da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o Cavalo Marinho reúne música, dança, teatro e poesia em uma brincadeira popular que atravessa gerações. Nesta vivência conduzida por Fábio Soares, representante da quarta geração de brincantes de Cavalo Marinho de sua família, o público poderá ter contato com o universo múltiplo da manifestação popular.

No dia 15 de novembro (domingo), às 10h30, a bailarina e coreógrafa Obaliê Santana conduz a “Oficina de Dança Afro”, em que apresenta movimentos e expressões corporais inspirados nas tradições de diferentes povos africanos e nas manifestações que essas culturas desenvolveram no Brasil e em outros territórios da diáspora africana.

No dia 21 de novembro (sábado), às 10h30, será realizada a “Oficina de Caboclinho”, com Íris Campos. Essa manifestação da cultura popular une música, dança, teatro e poesia e é muito tradicional na Zona da Mata Norte de Pernambuco e da Paraíba. O Caboclinho mescla elementos das culturas afro-brasileira, indígena e europeia em uma brincadeira marcada por personagens, loas, toadas, instrumentos musicais e movimentos coreográficos.

E no dia 22 (domingo), às 10h30, Fábio Soares retorna para ministrar a “Oficina de Maracatu Rural”, também conhecido como Maracatu de Baque Solto, uma das expressões mais singulares da cultura popular pernambucana, com raízes na Zona da Mata Norte do estado, que se desenvolveu entre trabalhadores da cana-de-açúcar, reunindo influências de diferentes tradições culturais afro-brasileiras e elementos das brincadeiras populares da região.

Literatura

Ainda dentro das comemorações do Mês da Consciência Negra, a escritora baiana Carla Akotirene participa do encontro “Cultura, Raça e Interseccionalidade”, no dia 22 de novembro, às 14h, voltado à promoção de reflexões sobre a história, a cultura e as contribuições da população negra para a formação da sociedade brasileira.



A escritora falará de seus livros, promove um diálogo com os participantes e exibição de referências históricas e culturais. A classificação indicativa é de 18 anos e serão oferecidas 96 vagas.

Carla Akotirene é autora dos livros “O que é interseccionalidade?” e "Ó Paí Prezada! Racismo e sexismo tomando bonde nas penitenciárias femininas de Salvador", ambos publicados pela Editora Jandaíra. É também idealizadora da Opará Saberes, primeiro curso de extensão voltado à capacitação de candidaturas negras ao mestrado e doutorado em universidades públicas.



Seus estudos se concentram principalmente em feminismo negro, racismo estrutural e equidade de gênero e interseccionalidades.

Arruar e narrar

A história da capital pernambucana, em especial a área onde está localizada a Caixa Cultural Recife, é tema da oficina “Arruando pelo Bairro do Recife com Colagem”, que será realizada nos dias 26 (turma 1) e 27 de novembro (turma 2), às 10h30 e 15h, respectivamente.



A atividade será ministrada por Paulo de Mendonça, do Programa Educativo Caixa Gente Arteira, com 20 vagas por turma, e classificação indicativa de 16 anos.

Na atividade, os participantes serão convidados a vivenciar uma experiência de mediação cultural imersiva, tendo como ponto de partida a história do edifício da Caixa Cultural Recife e a Rua do Bom Jesus. Haverá um bate-papo sobre memória, história e patrimônio para contextualizar aspectos do desenvolvimento urbano, social e político desses espaços e suas relações com a construção da cidade ao longo dos séculos.



Além disso, também serão convidados a desenvolver uma produção artística em colagem, utilizando reproduções de pinturas do Recife do século XVII, fotografias contemporâneas da capital pernambucana, além de revistas, jornais e retalhos de tecido.

Contação de histórias

Por fim, o Gente Arteira estreia o projeto “Histórias na Caixa”, voltado para a valorização da literatura e das tradições orais, que mensalmente promoverá contações de histórias. Nesta primeira edição, serão oferecidas duas turmas: a primeira, no dia 28 (sábado), às 10h30, e a segunda no dia 29 (domingo), às 14h, cada uma com 20 vagas.



Os encontros são voltados para crianças de 05 a 09 anos, que deverão estar acompanhadas por um responsável.

Nesta primeira edição, o foco será o livro “Uma Aventura do Velho Baobá”, da escritora Inaldete Pinheiro de Andrade, que aborda questões ligadas à ancestralidade, perseverança e solidariedade, destacando aspectos das culturas afro-brasileiras.



No livro, um velho baobá nativo da África decide atravessar o oceano Atlântico para encontrar seus parentes no Brasil, lançando-se em uma jornada de deslocamento cheia de emoções. A atividade será ministrada pelos arte-educadores do Gente Arteira Luara Seridó e Franci Castro.

SERVIÇO:

Programa Educativo Caixa Gente Arteira

Quando: 14, 15, 21 e 22 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 20h (última entrada às 19h45); domingos e feriados, das 10h às 18h (última entrada às 17h45)

Inscrições gratuitas, pelo site da Caixa Cultural

Informações: Site da Caixa Cultural | Instagram (@caixaculturalrecife

*Espaço acessível a pessoas com deficiência

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