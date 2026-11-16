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Literatura Mês da Consciência Negra: confira sugestões de livros para fortalecer a luta antirracista Da ancestralidade africana à educação, títulos ampliam o debate sobre representatividade e valorização da cultura negra

A literatura pode servir como aliada importante na valorização da história e da cultura negra e na luta contra o racismo. Seja por meio da ficção ou da pesquisa, há obras que contribuem para identificar as manifestações racistas e compreender a importância de discutir o tema desde a infância, nos espaços educativos e nas relações sociais.

Em alusão ao Mês da Consciência Negra, sugerimos títulos que abordam o tema sob diferentes perspectivas, desde os saberes ancestrais africanos e a construção de práticas antirracistas até os impactos da discriminação na infância. Confira!



Divulgação/Editora Cortez

Manual prático de educação antirracista

Construir ambientes mais justos e inclusivos começa pela revisão de atitudes e práticas cotidianas. Com base em sua experiência como educador e na MPBIA, pedagogia inovadora que se tornou referência nacional na educação antirracista, Allan Pevirguladez apresenta orientações para educadores, famílias e empresários. O manual reúne caminhos para acolher, integrar e empoderar pessoas em diferentes espaços de convivência, promovendo relações pautadas pelo respeito e pela equidade.



Autoria: Allan Pevirguladez | Editora: Cortez | Onde encontrar: Amazon

Divulgação/Editora Cortez

Trama ancestral

Ambientado no Brasil Colônia do século XVII, o romance de Wilson Júnior acompanha um homem negro que desperta sem lembranças de seu passado. Em busca de respostas, ele encontra Anansi, o deus-aranha e senhor das histórias, e parte para uma jornada marcada por perigos e figuras da mitologia africana. A narrativa combina elementos fantásticos e históricos em uma trama que aborda identidade, liberdade, ancestralidade e pertencimento.

Autoria: Wilson Júnior | Editora: Cortez | Onde encontrar: Amazon

Divulgação/Editora Cortez

Racismo na infância

A infância é uma etapa fundamental na formação da identidade, e garantir que todas as crianças cresçam em ambientes de igualdade é um compromisso coletivo. Em sua obra, Márcia Campos Eurico investiga como o racismo estrutural afeta a vida das crianças negras brasileiras. Entre os assuntos abordados estão a segregação nas escolas, a violência policial contra jovens negros e a falta de representatividade na mídia e na cultura. Fundamentado em pesquisas, o livro apresenta uma análise dessas questões e discute caminhos para uma sociedade em que todas as crianças tenham seus direitos e sua dignidade respeitados.

Autoria: Márcia Campos Eurico | Editora: Cortez | Onde encontrar: Amazon

Divulgação/Editora Cortez

Como surgiu o primeiro Griot

Na África Ocidental, os Griots são responsáveis por transmitir histórias, conhecimentos e tradições de seus povos. Por meio da oralidade, da música e da contação de histórias, esses mestres da palavra mantêm viva uma herança cultural que atravessa gerações. Baseado em antigos relatos africanos, o livro de Rogério Andrade Barbosa apresenta a origem desses personagens e mostra a importância de sua atuação na preservação da memória e da identidade de diferentes comunidades africanas.

Autoria: Rogério Andrade Barbosa | Editora: Cortez | Onde encontrar: Amazon

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