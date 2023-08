A- A+

DIA DOS PAIS Mês dos Pais chega ao Plaza Shopping com churrasco, jogos e música; confira detalhes Evento acontece de 11 a 13 e de 18 a 20 de agosto no jardim do piso L2

Nos dias 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de agosto a partir das 15h, o Jardim do piso L2 do Plaza Shopping será palco para o Churras Plaza Festival. Assadores renomados irão oferecer ao público cortes de carnes especiais com diferentes técnicas de preparação e shows de bandas de rock tradicional, pop rock, samba e pagode compõe a programação do evento.

Boni Panela (churrasco medieval e fogo de chão), Marcello Coelho do Dama de Ferro (american barbecue, brisket e pulled pork), André Pereira (burger e hot dog na parrilla), Rennê Toledo (varal de carne de sol finalizado na parrilla) e Nathália Wanderley (cortes bovinos na parrilla) estão confirmados e participarão da Cozinha Show, que acontecerá todos os dias das 18h às 18h30.

Entre as atrações musicais confirmadas estão Catarina Rosa, SQUAD, Allycats, Samba de Mesa, Sassarico e Guga Fraga. Além de comida e música, o festival ainda terá uma arena de jogos com oficinas criativas, recreação, autorama e futebol de mesa.

Serviço:

Churras Plaza Festival 2023

Onde: Jardim do piso L2 do Plaza Shopping - R. Dr. João Santos Filho, 255 - Parnamirim, Recife

Quando: 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de agosto (sexta a domingo), a partir das 15h

Entrada gratuita

Veja também

CULTURA Ministério da Cultura e Caixa anunciam investimento de R$ 30 milhões em projetos