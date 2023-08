A- A+

gratuito Mês dos Pais: Plaza Shopping realiza o Churras Plaza Festival Evento acontece de 11 a 13 e de 18 a 20 de agosto, no jardim do piso L2, com churrasco, música ao vivo, cozinha show e uma arena de jogos para pais e filhos

Em celebração ao Mês dos Pais, o Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, promove o Churras Plaza Festival. O evento acontecerá nos fins de semana 11, 12 e 13 e 18, 19 e 20 de agosto (sexta a domingo), sempre a partir das 15h, no Jardim do piso L2, com acesso gratuito. Na programação, churrasco (com cortes de carnes especiais a partir de diferentes técnicas), cozinha show (com oficinas de preparo de acompanhamentos e molhos especiais), e shows de bandas de rock tradicional, pop rock, samba e pagode.

Entre os assadores que marcarão presença no evento contemplando o cardápio de churrasco, estão: Boni Panela (churrasco medieval e fogo de chão), Marcello Coelho do Dama de Ferro (american barbecue, brisket e pulled pork), André Pereira (burger e hot dog na parrilla), Rennê Toledo (varal de carne de sol finalizado na parrilla) e Nathália Wanderley (cortes bovinos na parrilla). Eles também também participarão da Cozinha Show, que acontecerá todos os dias do evento, das 18h às 18h30.



Na música ao vivo, estão confirmadas atrações como Catarina Rosa, SQUAD, Allycats, Samba de Mesa, Sassarico, Guga Fraga e muito mais.



Acessibilidade

Os shows contarão com intérpretes de Libras, que farão tradução simultânea do repertório em português dos shows, e distribuição gratuita de abafadores de ruído descartáveis para quem possuir hipersensibilidade sonora.

Recreação

Durante o evento, das 15h às 21h, também estará funcionando a Arena de Jogos, com atividades de recreação para crianças de 2 a 8 anos. Nos sábados e domingos, eles poderão participar de oficinas de criação de artesanatos e presentes afetivos.

Nessa arena, pais e filhos poderão se aventurar no autorama. Outra opção também será o futebol de mesa, em parceria com a FPEFM - Federação Pernambucana da categoria.

As atividades são gratuitas e estão sujeitas à lotação do espaço.

Programação (Shows)

11/08 (sexta)

16h - Tastic Grays

18h30 - Parachutes

12/08 (sábado)

16h - Dick e os Vigaristas

18h30 - SQUAD

13/08 (domingo)

16h - Samba de Mesa

18h30 - Sassarico

18/08 (sexta)

16h - Malakoff

18h30 - Allycats

19/08 (sábado)

16h - Black Jam

18h30 - Catarina Rosa

20/08 (domingo)

16h - SUE

18h30 - Guga Fraga



SERVIÇO

Churras Plaza Festival 2023

Quando: 11, 12, 13, 18, 19 e 20 de agosto (sexta a domingo), a partir das 15h

Onde: Plaza Shopping, jardim do piso L2

Acesso: gratuito



