BBB 24 Mesacast BBB estreia com conteúdo diário sobre o reality da Globo e 10 apresentadores; confira quais O projeto inédito terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no gshow, ancorado por diferentes apresentadores a cada dia da semana

Antes da estreia do Big Brother Brasil (BBB 24), a partir de segunda-feira (8), a Globo promove a estreia do Mesacast BBB, programa com conteúdo diário em diferentes formatos e plataformas, comandado por um time de 10 influenciadores e talentos da TV para comentar, repercutir e espiar a casa mais vigiada do Brasil.



O projeto inédito terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay, no Multishow e no gshow, ancorado por diferentes apresentadores a cada dia da semana. O time contará com Ana Clara, Nany People, Vítor di Castro, Jojo Todynho, Ed Gama, Mari Gonzalez, Henrique Lopes, Thamirys Borsan, Guto TV e Pequena Lô.



O Mesacast será distribuído também nas principais redes sociais, plataformas de vídeos e tocadores de áudio digital.

“Historicamente, o BBB é um projeto digital multiplataforma. Das votações no gshow à #RedeBBB, nós criamos a cada edição novas formas para o público se engajar com o programa. Neste ano, vamos oferecer um espaço único para amplificar as conversas que acontecem em torno do jogo num formato que o brasileiro ama: o mesacast”, diz Boninho, diretor de gênero Variedades e Realities da Globo, em entrevista ao Portal Gshow.

Mesacast BBB

O programa terá transmissão de domingo a domingo, das 19h30 às 21h30. Em pauta, os assuntos do momento da casa, em um bate papo enntre os apresentadores e convidados especiais.



Segundo anunciou o Gshjow, "além de atrair audiências em diferentes ambientes e criar um novo ponto de contato na jornada dos consumidores do reality show, o Mesacast BBB será um espaço para as marcas se aproximarem dos fãs do programa por meio de ações de marketing de influência. O projeto prevê entregas comerciais em vídeo e também possibilidade de ações de branded content com repercussão nas plataformas da Globo, perfis do BBB e dos talentos nas redes sociais, explorando o robusto ecossistema da empresa".

