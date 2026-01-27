A- A+

SAÚDE Mesma dieta há 25 anos: qual o segredo de Victoria para manter abdômen "chapado" Estilista segue, ao lado do marido, ex-jogador de futebol, uma rotina intensa, com treinos cinco dias por semana

Victoria e David Beckham podem até estar passando por turbulências na vida familiar — considerando à briga entre o casal e o filho, Brooklyn, e a nora, Nicola Peltz, que vem mexendo com as redes sociais nos últimos dias —, mas eles seguem muito preocupados com a própria forma física. Fato é que a estilista e ex-Spice Girls segue uma rotina bem regrada para manter o shape: ela, por exemplo, tem a mesma dieta há cerca de 25 anos.

Para começar, o abdômen “chapado” de Victoria, que costuma impressionar todos quando ela o exibe em fotos na academia, é fruto também de treinos que realiza ao lado de David. É uma rotina intensa focada em condicionamento físico, cinco dias por semana e com duração entre 35 e 90 minutos.





Victoria e David Beckham — Foto: Reprodução/Instagram

Além dos treinos, Victoria é super focada na alimentação bem regrada. Durante uma entrevista, em 2009, ela própria contou que mantinha uma rotina alimentar voltada para as frutas vermelhas e sashimi. Desde o início dos anos 2000, aliás, circulava rumores de que a alimentação da estilista era extremamente restrita, baseada em morangos e água — o que obviamente não foi confirmado.

David Beckham já comentou publicamente que a esposa praticamente se resume a peixe grelhado acompanhado de legumes preparados no vapor. Segundo ele, em outra ocasião, Victoria tem uma mesma dieta há cerca de 25 anos. “Eu fico emotivo com comida e vinho. Quando como algo muito bom, quero que todos provem”, começou. “Infelizmente, sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos (…) Desde que a conheci, ela só come peixe grelhado e vegetais no vapor. Muito raramente sai disso.”





A própria também já revelou que seu maior conforto à mesa é algo simples: uma torrada integral com sal. Para completar, o dia costuma começar com duas colheres de sopa de vinagre de maçã.

A estilista afirmou que começa o dia com “algumas colheres de sopa de vinagre de maçã em jejum”. Em seguida, o seu marido a ajuda a preparar um lanche reforçado: um suco verde preparando com brócolis, espinafre, pepino, aipo, maçã, gengibre, limão e laranja lima.

A alimentação regrada de Victoria já chamou a atenção até de Rio Ferdinand, ex-zagueiro inglês que conviveu de perto com o casal na época em que jogava com David na seleção. Em uma entrevista, ele disse: “Nunca vi ela comer nada. Honestamente, não lembro de nada que tenha ficado marcado”.

Veja também