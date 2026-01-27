Ter, 27 de Janeiro

SAÚDE

Mesma dieta há 25 anos: qual o segredo de Victoria para manter abdômen "chapado"

Estilista segue, ao lado do marido, ex-jogador de futebol, uma rotina intensa, com treinos cinco dias por semana

Victoria segue, ao lado do marido, David Beckham, uma rotina intensa, com treinos cinco dias por semana Victoria segue, ao lado do marido, David Beckham, uma rotina intensa, com treinos cinco dias por semana  - Foto: Reprodução/Instagram

Victoria e David Beckham podem até estar passando por turbulências na vida familiar — considerando à briga entre o casal e o filho, Brooklyn, e a nora, Nicola Peltz, que vem mexendo com as redes sociais nos últimos dias —, mas eles seguem muito preocupados com a própria forma física. Fato é que a estilista e ex-Spice Girls segue uma rotina bem regrada para manter o shape: ela, por exemplo, tem a mesma dieta há cerca de 25 anos.

Para começar, o abdômen “chapado” de Victoria, que costuma impressionar todos quando ela o exibe em fotos na academia, é fruto também de treinos que realiza ao lado de David. É uma rotina intensa focada em condicionamento físico, cinco dias por semana e com duração entre 35 e 90 minutos.

 

Victoria e David Beckham — Foto: Reprodução/Instagram

Além dos treinos, Victoria é super focada na alimentação bem regrada. Durante uma entrevista, em 2009, ela própria contou que mantinha uma rotina alimentar voltada para as frutas vermelhas e sashimi. Desde o início dos anos 2000, aliás, circulava rumores de que a alimentação da estilista era extremamente restrita, baseada em morangos e água — o que obviamente não foi confirmado.

David Beckham já comentou publicamente que a esposa praticamente se resume a peixe grelhado acompanhado de legumes preparados no vapor. Segundo ele, em outra ocasião, Victoria tem uma mesma dieta há cerca de 25 anos. “Eu fico emotivo com comida e vinho. Quando como algo muito bom, quero que todos provem”, começou. “Infelizmente, sou casado com alguém que come a mesma coisa há 25 anos (…) Desde que a conheci, ela só come peixe grelhado e vegetais no vapor. Muito raramente sai disso.”

 

A própria também já revelou que seu maior conforto à mesa é algo simples: uma torrada integral com sal. Para completar, o dia costuma começar com duas colheres de sopa de vinagre de maçã.

A estilista afirmou que começa o dia com “algumas colheres de sopa de vinagre de maçã em jejum”. Em seguida, o seu marido a ajuda a preparar um lanche reforçado: um suco verde preparando com brócolis, espinafre, pepino, aipo, maçã, gengibre, limão e laranja lima.

A alimentação regrada de Victoria já chamou a atenção até de Rio Ferdinand, ex-zagueiro inglês que conviveu de perto com o casal na época em que jogava com David na seleção. Em uma entrevista, ele disse: “Nunca vi ela comer nada. Honestamente, não lembro de nada que tenha ficado marcado”.

