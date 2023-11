Mesmo com previsão de chuva forte, show da cantora Taylor Swift neste domingo está mantido

A- A+

Mesmo com a forte prevista para este domingo, com 50mm, o show da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos está mantido. A produtora do evento, a Time For Fun, publicou em suas redes sociais na noite deste sábado que a abertura dos portões será às 17h para o público geral e a partir das 16h para quem adquiriu o pacote Vip.

Na tarde de ontem, a cantora comunicou aos fãs por meio das redes sociais que iria adiar o show previsto para sábado devido ao forte calor na cidade do Rio de Janeiro. "Estou escrevendo este texto do meu camarim no estádio. Tomamos a decisão de postergar o show desta noite por causa da temperatura extrema no Rio. A segurança e o bem estar dos meus fãs, dos meus dançarinos e da plateia sempre virá primeiro", publicou. O evento será realizado na próxima segunda-feira, informou o prefeito Eduardo Paes.

