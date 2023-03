A- A+

SHOWS Mesmo com show cancelado por forte chuva no México, Billie Eilish sobe ao palco Apresentação pela turnê "Happier Than Ever" foi remarcada para esta quinta-feira

Dando continuidade à turnê mundial "Happier Than Ever", Billie Eilish estava a postos no Foro Sol, na Cidade do México, nesta quarta-feira, para a realização de seu show. No entanto, fortes chuvas atingiram a localidade e o espetáculo precisou ser cancelado, de acordo com a organização do evento.

Apesar disso, a cantora americana de 21 anos não deixou os fãs voltarem para casa de mãos abanando. Ela subiu ao palco e apresentou algumas músicas acústicas. Imagens de seu "pocket show" estão repercutindo nas redes sociais, enquanto internautas deixam muitos elogios à sua atitude.

Segundo a Ocesa, empresa responsável pelo show, a apresentação foi remarcada para esta quinta-feira, de forma que todos os ingressos adquiridos para o show da data original continuam válidos.

"Se seus ingressos molharem e ficarem ilegíveis, entre em contato com a ticketmaster por meio de sua conta no Twitter @serviciotm ou pelo botão de ajuda em sua conta em ticketmaster.com.mx", acrescentou a organização em comunicado.

Numa nota publicada anteriormente, a Ocesa explicou que o show de Billie Eilish na quarta-feira foi cancelado devido a fortes ventos e chuva.

"As condições meteorológicas registadas hoje na Cidade do México impedem a realização do concerto de Billie Eilish, agendado para este dia 29 de março no Foro Sol, e isso obriga-nos a adiá-lo para uma nova data próxima", afirmou.

A empress informou ainda que a cantora já estava no local junto com a equipe de produção e "tinha toda a intenção de fazer sua apresentação".

"No entanto, após avaliação das condições, foi informado que tal [apresentação] seria impossível para poder resguardar a segurança dos presentes na circunstância de chuva e ventos fortes", completou.

A empresa também abriu possibilidade para fãs solicitarem reembolso caso assim o desejarem.

