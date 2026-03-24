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Famosos Mesmo sem preenchimento, Virginia Fonseca investe no rosto com nariz novo e "naturalização facial" Além de treinos e alimentação, influencer segue com cuidados estéticos e aposta nas mudanças no visual

Que Virginia Fonseca, ao longo dos últimos anos, se tornou daquelas pessoas cujo corpo é invejado por muitas pessoas na web. Obviamente, isso tem a ver com o nível de exposição da influencer, que é certamente a mais conhecida do ramo no país.



Além de investir pesado em treinos e na alimentação balanceada, a também empresária segue investindo em cuidados estéticos e em mudanças no visual, apesar de negar que esteja realizando procedimentos em seu rosto neste momento.

Nos últimos dias, a influenciadora voltou a comentar sobre sua aparência após receber questionamentos nas redes sociais. Segundo ela, possíveis diferenças percebidas pelo público podem estar ligadas à maquiagem ou até à iluminação dos vídeos.



"Não fiz nada. A gente faz laser, a gente não faz preenchimento. Quem tá falando da minha boca, talvez seja o batom. A gente faz tratamento para deixar mais firme, mas nunca fez preenchimento. Tem uns oito anos que eu não faço preenchimento labial", afirmou ao comentar sobre o assunto em seu Instagram.

"Minha boca, inclusive, em cima é até menor que embaixo. Eu poderia, realmente, colocar um pouco A gente não faz, não. Mas, assim, talvez tenha sido a luz, talvez tenha sido a make", continuou Virginia.





Ao longo dos anos, a transformação do corpo e do rosto foi construída de forma gradual, com diferentes procedimentos e intervenções. Ainda jovem, aos 18 anos, ela recorreu ao preenchimento labial pela primeira vez. Acabou repetindo o procedimento depois para incrementar o resultado.

Veja a seguir alguns outros procedimentos já realizados por ela:

Implante de silicone nos seios;

lipoaspiração na região da axila;

lipoaspiração na barriga;

harmonização facial (para alterar o desenho da mandíbula);

lipo LAD, também conhecida como lipo HD (para esculpir artificialmente um "tanquinho" na barriga);

naturalização facial, técnica que se opõe à harmonização facial;

preenchimento labial;

aplicação de botox;

rinomodelação (para corrigir imperfeições no nariz).

No rosto, Virginia também apostou em intervenções como a harmonização facial, voltada para ajustar contornos, e mais recentemente na chamada "naturalização facial", proposta que busca um resultado mais discreto. Mudanças no nariz, como a rinomodelação, também entram na lista de procedimentos já realizados por ela.

Só no ano passado, a empresária intensificou os cuidados com tratamentos para flacidez facial e corporal, correção de marcas de acne e outros. Ela também passou por uma mastopexia após a gestação, indicada para reposicionar as mamas.

A influencer já passou por uma série de tratamentos e cirurgias. Entre eles, aplicações de laser para melhorar cicatrizes, uso de ácido hialurônico para hidratação, técnicas de ultrassom contra flacidez na região do pescoço e procedimentos corporais, como lipoaspiração e a chamada lipo HD, usada para definir o abdômen e criar o efeito de "tanquinho".

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