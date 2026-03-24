Mesmo sem preenchimento, Virginia Fonseca investe no rosto com nariz novo e "naturalização facial"
Além de treinos e alimentação, influencer segue com cuidados estéticos e aposta nas mudanças no visual
Que Virginia Fonseca, ao longo dos últimos anos, se tornou daquelas pessoas cujo corpo é invejado por muitas pessoas na web. Obviamente, isso tem a ver com o nível de exposição da influencer, que é certamente a mais conhecida do ramo no país.
Além de investir pesado em treinos e na alimentação balanceada, a também empresária segue investindo em cuidados estéticos e em mudanças no visual, apesar de negar que esteja realizando procedimentos em seu rosto neste momento.
Nos últimos dias, a influenciadora voltou a comentar sobre sua aparência após receber questionamentos nas redes sociais. Segundo ela, possíveis diferenças percebidas pelo público podem estar ligadas à maquiagem ou até à iluminação dos vídeos.
"Não fiz nada. A gente faz laser, a gente não faz preenchimento. Quem tá falando da minha boca, talvez seja o batom. A gente faz tratamento para deixar mais firme, mas nunca fez preenchimento. Tem uns oito anos que eu não faço preenchimento labial", afirmou ao comentar sobre o assunto em seu Instagram.
"Minha boca, inclusive, em cima é até menor que embaixo. Eu poderia, realmente, colocar um pouco A gente não faz, não. Mas, assim, talvez tenha sido a luz, talvez tenha sido a make", continuou Virginia.
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Ao longo dos anos, a transformação do corpo e do rosto foi construída de forma gradual, com diferentes procedimentos e intervenções. Ainda jovem, aos 18 anos, ela recorreu ao preenchimento labial pela primeira vez. Acabou repetindo o procedimento depois para incrementar o resultado.
Veja a seguir alguns outros procedimentos já realizados por ela:
Implante de silicone nos seios;
lipoaspiração na região da axila;
lipoaspiração na barriga;
harmonização facial (para alterar o desenho da mandíbula);
lipo LAD, também conhecida como lipo HD (para esculpir artificialmente um "tanquinho" na barriga);
naturalização facial, técnica que se opõe à harmonização facial;
preenchimento labial;
aplicação de botox;
rinomodelação (para corrigir imperfeições no nariz).
No rosto, Virginia também apostou em intervenções como a harmonização facial, voltada para ajustar contornos, e mais recentemente na chamada "naturalização facial", proposta que busca um resultado mais discreto. Mudanças no nariz, como a rinomodelação, também entram na lista de procedimentos já realizados por ela.
Só no ano passado, a empresária intensificou os cuidados com tratamentos para flacidez facial e corporal, correção de marcas de acne e outros. Ela também passou por uma mastopexia após a gestação, indicada para reposicionar as mamas.
A influencer já passou por uma série de tratamentos e cirurgias. Entre eles, aplicações de laser para melhorar cicatrizes, uso de ácido hialurônico para hidratação, técnicas de ultrassom contra flacidez na região do pescoço e procedimentos corporais, como lipoaspiração e a chamada lipo HD, usada para definir o abdômen e criar o efeito de "tanquinho".