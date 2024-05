A- A+

cinema Messi, cachorro de "Anatomia de uma Queda", vai 'entrevistar' estrelas no tapete vermelho de Cannes Dona do bichinho diz que ele já tem oferta para participar de filmes nos EUA

Messi, o cachorro de "Anatomia de uma queda", filme vencedor do Oscar de Melhor roteiro original e da Palma de Ouro em Cannes no ano passado, retornará ao festival na próxima semana como entrevistador.

Usando um microfone e uma câmera especial de 360 graus acoplados às costas, o Border collie conversará com as estrelas no tapete vermelho graças a um ator nos bastidores.As entrevistas ficarão disponíveis em canais franceses e no TikTok.

"Ele é a estrela... Eu estou apenas emprestando minha voz a ele - diz o comediante Raphael Mezrahi."

Messi chamou global por seu papel em "Anatomia de uma Queda", ganhando o prêmio Palm Dog de melhor performance canina em Cannes. Ele então agitou as redes sociais quando foi fotografado com celebridades como Ryan Gosling, Bradley Cooper e Billie Eilish durante a campanha do Oscar.

Segundo a dona e treinadora de Messi, Laura Martin, foram necessários dois meses de preparação para que o cachorro aprendesse a posicionar o pescoço de forma estranha e a ser "carregado com o corpo muito relaxado" de maneira a parecer inconsciente. No filme, Messi ainda simula embriaguez e vômito.

Quando a agência de notícias AFP foi à casa de Martin para conhecer Messi, ele fez diferentes poses em troca de pedaços de linguiça, enquanto gravava mensagens para estrelas como Emma Stone, que aparecerá em Cannes em seu novo filme, "Tipos de Bondade".

As pessoas me disseram: 'Messi estaria melhor descansando em seu jardim', mas ele conhece o jardim de cor. Ele adora pessoas, gosta de se envolver no jogo - disse Martin, que já treinava cães, mas icaiu no mundo do cinema por acaso. - Nunca sonhei que que iria tão longe.

Messi foi batizado em homenagem ao jogador de futebol argentino por um dos filhos de Martin. Antes do filme de Justine Triet, ele havia sido rejeitado por outras produções, segundo Martin, por ser "muito bonito e ocupar muito espaço".

Agora, Messia pode chegar a Hollywood. Martin diz que recebeu um "roteiro americano", mas não pode dizer mais nada.

