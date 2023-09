A- A+

Zona da Mata Mestre Biloco, de Goiana, realiza gravação de CD de ciranda para celebrar seus 80 anos Festa das Primaveras ocorre neste sábado (23), às 21h, no terreiro da casa do mestre cirandeiro

Demarcando a chegada da estação das flores, a cidade de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, recebe a Festa das Primaveras, neste sábado (23). O evento é dedicado aos 80 anos de Severino Feliciano da Silva, o Mestre Biloco, renomado artista da cena cultural da região.

A celebração ocorre no terreiro da própria casa do mestre cirandeiro, na área central do município, a partir das 21h, com acesso gratuito. Por lá, o artista vai apresentar um show especial para a gravação do seu primeiro CD de ciranda, devidamente trajado com o seu tradicional figurino, que remete às roupas utilizadas por Lampião.

Em um palco montado na frente de sua residência, Mestre Biloco e a Ciranda dos Cangaceiros receberão convidados. As participações especiais previstas são: Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte, de Nazaré da Mata; e Carlos Antônio e a Ciranda da Flor, da cidade de Itaquitinga.



Artista autodidata, Mestre Biloco cresceu observando o seu irmão, ainda criança, que o inspirou a tocar o trombone. Sua trajetória na cultura popular teve início em 1971, com a criação da Ciranda dos Cangaceiros, importante brinquedo que ele mantém há 52 anos, animando festas, eventos e festivais da cidade de Goiana e região.

Além da ciranda, o fazedor de cultura também tem uma orquestra de frevo e é o único remanescente do Estado a comandar uma Aruenda, folguedo presente, principalmente no ciclo carnavalesco. Já no ciclo junino, ele se apresenta com a Banda Musical Independente Nosso Senhor dos Passos.



