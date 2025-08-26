A- A+

carnaval Mestre de bateria da Grande Rio conta como está o trabalho com Virginia Fonseca Mestre Fafá diz que tem trocado 'muita ideia' com influenciadora, que está empenhada e com samba no pé: 'Se ela representar e respeitar a bateria, para mim é o que importa'

Parte da bateria da Grande Rio subiu ao palco do Rio Gastronomia na noite do último domingo (24) para apresentar o show que fechou a segunda semana do festival, no Jockey Clube, na Gávea, Zona Sul do Rio. A escola, que em 2026 vai riscar a Avenida com o enredo "A Nação do Mangue", começa no próximo sábado (30) a escolha do samba-enredo.



Dia 20 de setembro, será revelado o campeão, e essa deve ser a data da coroação oficial da nova rainha de bateria, a influenciadora Virginia Fonseca, que entrou no posto antes ocupado pela atriz Paolla Oliveira.

O mestre de bateria da escola de Caxias, Fabrício Machado, conhecido como Fafá, participou do evento e contou que já apresentou à nova rainha um pouco da história, de feitos importantes e dos componentes que já passaram por esta ala da escola. Ele contou que a influenciadora está empenhada e dedicando-se ao posto. Ainda garantiu que ela está com samba no pé.





Mestre Fafá — Foto: divulgação

— A Virginia tem perguntado muito as questões da bateria, para saber o que pode ajudar. E a gente vem trocando muita ideia. Estou mostrando que bateria de escola de samba não é só no dia, é um ano inteiro. Ela está entendendo bem isso e eu tenho certeza que ela vai representar muito bem— avaliou Fafá.





Quando a escola anunciou a entrada de Virginia no posto, em maio, houve grande comoção nas redes sociais. Após sofrer ataques, ofensas, xingamentos e ameaças, mestre Fafá chegou a se afastar do seu perfil.

— Eu sei que tem algumas pessoas com receio. Mas foi o que eu disse, é uma menina de 26 anos, mãe de três crianças. O que ela faz na vida dela, pessoalmente, não me desrespeita. Se ela representar e respeitar a bateria e respeitar o pavilhão, que eu fui nascido e criado, para mim é o que importa — reflete o mestre.

'Qualquer pessoa enfrentaria dificuldades'

Para Fafá, qualquer pessoa que assumisse esse posto depois de Paolla Oliveira enfrentaria dificuldades. A atriz iniciou a parceria com a Grande Rio em 2009, aos 27 anos, e ficou apenas dois carnavais, até 2010. Retornou em 2020 e reinou por mais cinco anos. Escolheu sair para se dedicar a novela Vale Tudo, em que interpreta Heleninha Roitman.

— Acho que se criou uma mística muito forte, pelo tempo que a Paolla ficou na escola e pela conexão que eu e ela tinha, e ainda tenho com ela, somos muito amigos. Qualquer pessoa que entrasse no lugar dela teria um fardo grande. Pela dedicação, pela história, pela representatividade que a Paolla teve na bateria— conta o mestre que orquestra os ritmistas desde 2019.

Fafá admite ter sido pego de surpresa pela decisão da atriz de sair do posto. O carnaval deste ano, o último de Paolla como rainha, foi marcado pela emoção de ambos. A verde, vermelha e branca desfilou com o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" e foi a vice-campeã. A escola perdeu o carnaval para a Beija-Flor, porque recebeu 34 notas dez e somente duas 9,9 no quesito, justamente, da bateria.

