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MÚSICA NORDESTINA Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda acendem o terreiro sonoro da Caixa Cultural Recife Artistas dividem palco em espetáculo que atravessa gerações do cancioneiro nordestino entre baiões, xotes e novas leituras juninas

Junho chega afinado ao compasso do fole e das cordas na Caixa Cultural Recife. Entre os dias 4 e 6; depois, 10 a 12 de junho, o espaço recebe o espetáculo “Mestre Gennaro e a Banda de Pau e Corda”, encontro que une duas potências da música nordestina em uma celebração atravessada por memória, festa e invenção.

De um lado, o acordeom de Mestre Gennaro, herdeiro direto da linhagem aberta por Luiz Gonzaga. Do outro, a sonoridade artesanal da Banda de Pau e Corda, referência da música pernambucana desde os anos 1970. Juntos, eles costuram um repertório que passeia por clássicos do forró, do baião e do xote, sem perder o frescor de novos arranjos e releituras.

O show mergulha no imaginário das festas juninas sem cair na nostalgia fácil. A proposta é revisitar canções e autores fundamentais da cultura nordestina – entre eles Dominguinhos, Anastácia, Marinês e Sivuca —, sob uma atmosfera acústica-amplificada, em que sanfona, pífano, viola e vozes desenham paisagens sonoras de terreiro, estrada e fogueira.

Com direção musical compartilhada, a apresentação tem cerca de 80 minutos. Em algumas sessões, a experiência também ganha em acessibilidade e troca direta com o público: os dias 5 e 10 contarão com intérprete de Libras e conversa com os artistas após o espetáculo.



A venda de ingressos começa a partir do meio-dia desta sexta (29), em link divulgado no site da Caixa Cultural.

Duas trajetórias moldadas pela música nordestina

A trajetória de Gennaro parece saída de um romance nordestino. Ainda menino, recebeu do pai a primeira sanfona e aprendeu sozinho a transformar respiro em música.

Na década de 1970, passou a integrar a banda de Marinês, conhecida como Rainha do Xaxado.

Poucos anos depois, foi convocado pelo próprio Luiz Gonzaga para acompanhá-lo nas temporadas juninas. Mais tarde, assumiria também os vocais do Trio Nordestino.

Radicado no Recife desde os anos 1990, o músico expandiu o forró para além das fronteiras brasileiras, levando sua sanfona a palcos europeus e turnês internacionais sem abandonar o sotaque do sertão.

Já a Banda de Pau e Corda construiu, ao longo de cinco décadas, uma identidade própria baseada no encontro entre palavra, melodia e memória afetiva.

Criada pelos irmãos Roberto, Waltinho e Sérgio Andrade em meio à efervescência cultural recifense dos anos 1970, a banda nasceu da mistura entre instrumentos populares, poesia e harmonias vocais sofisticadas. O batismo veio pelas mãos de Quinteto Violado, enquanto nomes como Gilberto Freyre ajudaram a legitimar o grupo ainda nos primeiros passos.

Com dez discos lançados, indicação ao Grammy Latino 2022 e apresentações em países como Argélia e China, o conjunto segue transformando a cultura nordestina em matéria viva — dessas que dançam, emocionam e permanecem acesas mesmo depois que o arraial termina.

SERVIÇO

Show de Mestre Gennaro e Banda de Pau e Corda

Quando: 4, 5, 6, 10, 11 e 12 de junho de 2026, às 19h30 | Sessão de 5 e 10 de junho com intérprete de Libras e bate-papo com os artistas após show

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505 | Bairro do Recife

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei) | vendas a partir de sexta-feira (29), em link no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1905 | Site da Caixa Cultural | Instagram: @caixaculturalrecife

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