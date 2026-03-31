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LUTO Morre Mestre Heleno, artesão de Tracunhaém, aos 73 anos Artista participava da Fenearte desde 2010 como mestre artesão

Mestre Heleno dos Bonecos, artesão pernambucano reconhecido nacionalmente, morreu na noite desta segunda-feira (30). Ele tinha 73 anos e morava em Tracunhaém, na Zona da Mata Norte do estado.

A causa da morte de Mestre Heleno não foi divulgada pela família. Desde 2010, ele participava da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) como mestre artesão.

Nas redes sociais, a organização da Fenearte lamentou a morte do artesão. “Seu Heleno deixa um legado que seguirá como referência viva do trabalho em madeira e da representação dos trios de forró no imaginário popular”, diz a publicação.



Heleno da Luz dos Santos aprendeu a manusear a madeira com o pai, mas desenvolveu um jeito próprio de transformar o material em arte. Suas peças, que têm um estilo característico mais alongado, estão presentes em coleções espalhadas por todo o Brasil.





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