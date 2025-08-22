Sex, 22 de Agosto

SHOW

Mestre João do Pife se apresenta no Paço do Frevo, nesta sexta (22), ao meio-dia

Com mais de sete décadas dedicadas à arte e ofício do pífano, o mestre caruaruense apresentará repertório autoral, músicas tradicionais e diálogos com o frevo

Mestre João do PifeMestre João do Pife - Foto: Mara

No mês em que se celebra o Dia Nacional do Patrimônio Cultural, o projeto “Hora do Frevo”, no Paço do Frevo, Bairro do Recife, receberá, ao meio-dia desta sexta-feira (22), show do Mestre João do Pife, Patrimônio Vivo de Pernambuco, com mais de sete décadas dedicadas à música e à tradição do pífano. O acesso é gratuito.

João Alfredo Marques dos Santos, o João do Pife, é líder da Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru e um dos maiores mestres da cultura popular nordestina.

No show que levará ao térreo do Paço do Frevo, Mestre João do Pife apresentará repertório autoral, além de músicas tradicionais e diálogos com o Frevo. O pifeiro também irá compartilhar histórias e saberes acumulados ao longo de sua trajetória no Brasil e no exterior.

 

SERVIÇO
“Hora do Frevo” - show com Mestre João do Pife e Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru
Quando: Sexta-feira (22), às 12h
Onde: térreo do Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife-PE
Acesso gratuito
Informações: @pacodofrevo

* Com informações da assessoria de imprensa
 

