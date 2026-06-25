A- A+

ARTE DO BARRO UFPE concede título póstumo de Doutor Honoris Causa a Mestre Vitalino Cerinônia solene ocorre nesta sexta-feira (26), em Caruaru

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) homenageia Mestre Vitalino, concedendo in memoriam o título Doutor Honoris Causa ao artesão caruaruense que viveu de 1909 a 1963. A cerimônia de outorga ocorre nesta sexta-feira (26), às 15h.

A sessão solene será realizada no auditório do Núcleo de Ciências da Vida (NCV) do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, presidida pelo reitor Alfredo Gomes e pelo vice-reitor, Moacyr Araújo.

O título atende a uma proposta do Núcleo de Formação Docente do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e foi aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni) no dia 1º de dezembro de 2025. O intuito é reconhecer a contribuição do artista pernambucano para a cultura popular.



Vitalino Pereira dos Santos retratou o cotidiano do Agreste de Pernambuco em suas esculturas de barro. Suas obras tornaram-se símbolo da cultura nordestina e ganharam reconhecimento internacional.

A herança de Vitalino fez do Alto do Moura, em Caruaru, o maior centro de artes figurativas das Américas. Atualmente, parte de suas peças podem ser vistas nos museus Casa do Pontal e Chácara do Céu, no Rio de Janeiro, no Acervo Museológico da UFPE, no Recife, e em Caruaru, no acervo do Alto do Moura.

Veja também