Candomblé Mestre Zé Negão ministra vivência percussiva no projeto "KANdubLÉ" nesta terça (11); saiba mais Iniciativa é realização do Coletivo Olódùmarè, com a produção da LAIA, incentivo do Funcultura e parceria da Orê Produções

O projeto "KANdubLÉ" realizará sua primeira vivência percussiva nesta terça-feira (11) às 19h, ministrada pelo Mestre Zé Negão, no Canto das Memórias, localizado na rua Lucionise Moura de Melo, em Camaragibe. A iniciativa tem como proposta fundir os tambores sagrados do candomblé de Pernambuco com as batidas digitais.

O projeto é realizado pelo Coletivo Olódùmarè, com a produção da LAIA (Laboratório de Intervenções Artísticas), incentivo do Funcultura e parceria do coletivo Orê Produções.

Nesta primeira fase do projeto, os encontros na Região Metropolitana do Recife passarão por terreiros de Mestras e Mestres da cultura popular, e terreiros de candomblé do estado, com participação da Yalorixá e Mestra Mãe Maria Helena de Oyá e o Mestre e Axogum Tonzinho.

Os resultados de cada encontro serão gravados, ‘Adubados’ e mixados. O EP ficará disponível para reprodução gratuita em licença livre, permitindo o uso e mixagem das faixas desde que o artista que utilizar a obra também disponibilize o seu conteúdo final em licença livre.

SERVIÇO

Mestre Zé Negão ministra vivência percussiva no projeto "KANdubLÉ"

Quando: Terça-feira (11), às 19h

Onde: Canto das Memórias, na rua Lucionise Moura de Melo, Camaragibe

Entrada Gratuita

Informações: (81) 97906-5749 - Marcone da Laia

PRÓXIMAS VIVÊNCIAS

Mestre Axogun Tonzinho

Quando: 12/04, 19h

Onde: Ilê Omo Òrìsà Nanan Burúkú, Rua Ipanema, nº 85, Sapucaia, Olinda

Mestra Mãe Maria Helena Sampaio

Quando: 15/04, 10h

Onde: Ilê Obá Aganjú Akoloya (Terreiro de Mãe Amara), Rua das Águas Verdes, nº 58, Pátio de São Pedro, Recife

