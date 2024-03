Mestre Zuza de Tracunhaém recebe título de Notório Saber em Cultura Popular

A- A+

Com mais de cinco décadas no fazer artístico do artesanato, aos 65 anos de vida, Mestre Zuza, de Tracunhaém - Mata Norte do Estado - foi condecorado com o título de Notório Saber em Cultura Popular (edição 2023), pela Universidade de Pernambuco (UPE).



O reconhecimento ocorreu nesta segunda-feira (4), via Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade. A cerimônia de entrega do título ainda não tem data divulgada para ocorrer.

A condecoração é dada como reconhecimento ao ofício, tendo em vista as vivências no artesanato utilitário e figurativo do Mestre há pelo menos 50 anos.





O Mestre Zuza

Graduado em História pela própria UPE, Mestre Zuza - que também é Patrimônio Vivo de Tracunhaém, em face de sua contribuição na arte de manuseio do barro - celebrou em 2023 cinco décadas de ofício na arte da cerâmica, sequência dada a partir do legado centenário de sua família.

Em 2018, pesquisadores da Universidade de Indiana (EUA) - Henry Glassie e Pravina Shukla - lançaram a obra "Sacred Art; Catholic Saints and Candomblé Gods in Moder Brazil" ("Arte Sacra: Santos Católicos e Deuses do Candomblé no Brasil Moderno") - livro que traz entrevista sobre a carreira de Mestre Zuza.



Nas páginas do trabalho, os autores qualificam o trabalho do artista pernambucano, comparando-o ao pintor espanhol, ceramista e escultor Pablo Ruiz Picasso.

Ateliê de Artes Sacras

Localizado no centro da cidade de Tracunhaém e com visitação aberta ao público, o ateliê de Mestre Zuza é destaque na Mata Norte, entre espaços que prezam pelo artesanato de excelência.



Tomado por artes sacras, o ateliê é o primeiro do Mestre, que também está presente em feiras e mostras de artes visuais, assim como em oficinas de formações para novos oleiros.



Com acesso gratuito, o espaço está aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h, no seguinte endereço: Av. Desembargador Carlos Vaz, 154, Tracunhaém.





