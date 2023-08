A- A+

AGENDA CULTURAL "Mestres do Samba" e show de Fábio Jr. & José Augusto são destaques do fim de semana Agenda também traz filme de Kléber Mendonça e festas na RMR

CINEMA

Crédito: João Carlos/Reprodução

"Retratos Fantasmas"

Sinopse: Dirigido por Kleber Mendonça Filho e ambientado no centro do Recife, durante o século XX. Ao longo de 1 hora e 33 minutos e reunindo imagens de arquivo, fotografias e registros em movimento, o filme busca explorar a história do centro da cidade, contada a partir das salas de cinema que movimentavam a população e ditavam comportamentos.

Crédito: Divulgação

"Gran Turismo"

Sinopse: Dirigido por Neill Blomkamp, o longa é baseado em uma história da vida real diretamente relacionada aos jogos. Na produção, conhecemos o jovem Jann Mardenborough (Archie Madekwe), cujas habilidades impressionantes no Gran Turismo o levaram de jogador a corredor profissional.

SHOWS E EVENTOS

Crédito: Daniel Tavares/Arquivo PCR

Festival A Letra e A Voz

Música e Literatura

Com Feira do Livro, shows musicais e lançamentos de livros, entre outras atividade

Quando: Sexta (25), Sábado (26) e Domingo (27)

Onde: Av. Rio Branco (Bairro do Recife)

Acesso gratuito



Crédito: Divulgação

Baile Cigano

Com Orquestra das Pás

Quando: Sexta (26), 20h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos R$ 20 (até a meia-noite)

Informações: (81) 3223-2390

Crédito: Guto Costa/Divulgação

Mestres do Samba

Quando: Sábado (26), a partir das 20h

Onde: Classic Hall - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R4 120 no site Bilheteria Digital e lojas Esposendes de shoppings no Recife

Informações: (81) 3427-7501

Crédito: Loiro Cunha

Maria Gadu

Quando: Sábado (26), 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

Crédito: Reprodução/Instagram

Show de Ciel Santos

Quando: Sábado (26), 20h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz (Mercado Eufrásio Barbosa) - Av. Joaquim Nabuco, s/n, Varadouro, Olinda

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 9 9275-3877

Credito: Reprodução/Instagram

Fábio Jr. e José Augusto

Quando: Sábado (26), 21h

Onde: Arena Caruaru

Ingressos a partir de R$ 110 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 9 8969-9305

Jorra

Quando: Sábado (26), 22h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casamalassombro

Crédito: Divulgação

Manhattan Brega Night

Com Faringes da Paixão e Conde Só Brega

Quando: Sábado (26)

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco Cunha, 881, Boa Viagem

Ingressos (Couvert) R$ 130

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)

Boogarins & Tagore - Tour 2023

Quando: Domingo (26), 17h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 55 no Sympla

Informações: @boogarins // @tagoreoficial // @estelita.recife



TEATRO



Crédito: Divulgação

"Dilatados", com Marco Luque

Quando: Sexta-feira (25), 19h30 e 21h30

Onde: Teatro RioMar -

Ingressos a partir de 60 no site do Teatro RioMar ou no APP RioMar Recife

Informações:

Rock para Crianças - A História do Rock

Musical Infantil

Quando: Domingo (27), 17h

Onde: Teatro RioMar (Piso L4) - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuu

Crédito: Barney

Aladdin - O Musical

Quando: Domingo (27), 16h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Informações: (81) 9 9568-4125

"Në Rope - A Fertilidade da Nossa Origem"

Quando: Sexta (25), Sábado (26) e Domingo (27)

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina

Ingressos a partir de R$ 25 na bilheteria do teatro

EXPOSIÇÃO

"Panorama da Arte Pernambucana - Arquivo Paulo Bruscky"

Quando: até setembro

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Acesso gratuito



Visitação de terça a sexta, das 11h às 17h // sábados e domingos, das 14h às 17h

"Construir para Existir", de Lucas Faustino

Até 24 de setembro

Onde: Restaurante Cá-Já - Rua Carneiro Vilela, 648, Aflitos

Informações: (81) 3126-0648

“OGEMEOS: Nossos Segredos”

Quando: Até domingo (27) - Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h

Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352//2121-0365

