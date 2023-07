Mestres do Samba: festa vai reunir Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Alcione em Olinda; saiba mais

A- A+

O samba - e dos bons - vai ditar o ritmo em agosto, precisamente no dia 26, no palco do Classic Hall, com Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Alcione no comando da festa "Mestres do Samba".



Com Alcione celebrando cinco décadas de carreira, Zeca em meio à turnê "Mais Feliz" e Diogo Nogueira com o projeto "Noites Cariocas", os shows estão com ingressos à venda a partir de R$ 80 (Área VIP), no site da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings RioMar, Recife e Tacaruna.





Serviço

Mestre do Samba, com Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Alcione



Quando: 26 de agosto

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna

