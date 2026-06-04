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cinema "Mestres do Universo": relembre "He-Man" dos anos 1980, fiasco de bilheteria que depois virou cult Estrelado pelo sueco Dolph Lundgren em 1987, primeira adaptação do herói para o cinema causou a falência do estúdio Cannon Films

Adaptação da série "He-Man and the Masters of the Universe" (1983), o longa "Mestres do Universo" chega ao circuito hoje, apresentando para jovens fãs da cultura pop um dos maiores sucessos das animações dos anos 1980.



Dirigido pelo americano Travis Knight, o longa traz o britânico Nicholas Galitzine como o Príncipe Adam e seu alter ego, o poderoso He-Man; o americano Jared Leto como o vilão Esqueleto; o britânico Idris Elba como Mentor e a brasileira Camila Mendes como a sua filha, a guerreira Teela.



Mas se muitos jovens espectadores vão conhecer só agora o universo do herói lançado em 1982 como um boneco da Mattel pelo designer Roger Sweet, que morreu no fim de abril, aos 91 anos , é provavel que poucos saibam que o personagem já ganhou uma versão para o cinema, estrelada pelo brucutu Dolph Lundgren.

A série animada foi lançada em 1983 para alavancar a venda dos bonecos criados pela Mattel, e contou com duas temporadas de 65 episódios cada, de 1983 a 1985, quando a produtora Filmation iniciou outra série para o público infantil feminino, "She-Ra, a Princesa do Poder".



Ambos foram sucesso no Brasil exibidos no "Xou da Xuxa". Em 1987, o ator e lutador de artes marciais sueco Dolph Lundgren, que vinha do sucesso como o boxeador soviético Ivan Drago, de "Rocky IV" (1985), foi convidado pelo diretor Gary Goddard para viver o protetor do planeta Eternia no cinema.





Orçado em US$ 22 milhões, o filme, contudo, foi um fiasco de bilheteria, arrecadando apenas US$ 17 milhões em todo o mundo. O roteiro, no qual dois adolescentes de Nova Jersey, nos EUA (incluindo Courteney Cox, que ganharia fama como a Monica de "Friends"), descobrem uma chave musical que abre portais para outros planetas, foi considerado muito diferente da atração original. Vindos de Eternia após Esqueleto tomar o Castelo de Grayskull, He-Man, Mentor e Teela chegam à Terra para tentar encontrar a chave cósmica, e encontram os dois jovens.

O fracasso do filme dirigido por Gary Goddard resultou na falência da Cannon Films, responsável por longas de ação icônicos nos anos 1980, como as franquias "Braddock", "Desejo de matar" e "American Ninja", "Stallone Cobra" (1986) e "O Grande Dragão Branco" (1988). O estúdio planejava uma franquia de filmes com o personagem, mas não recuperou seu investimento e entrou em processo de falência, antes de encerrar suas atividades em 1994.

Contudo, com o passar dos anos, o longa se tranformou em um clássico cult, reconhecido pelo público pela nostagia ou por seu charme camp. A atuação de Frank Langella, ator com quatro Prêmios Tony na carreira, como Esqueleto também foi reavaliada.

'Filme que a minha versão de 8 anos teria adorado'

"Mestres do Universo" é roteirizado por Chris Butler, conhecido por "Paranorman" (2012) e "Link perdido" (2019). Já a direção é feita por Travis Knight, de "Bumblebee" (2018) e "Kubo e as Cordas Mágicas" (2016), que também contou com o roteiro de Chris e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme de Animação.

Misturando ação e piadas autorreferentes, o filme de 2026 tem pouco mais de duas horas e conta a história de Adam, príncipe de Eternia que é enviado à Terra após a invasão promovida por Esqueleto. Durante a fuga, perde a Espada do Poder e passa 15 anos dividido entre um trabalho maçante de escritório e a busca pela arma capaz de levá-lo de volta para casa e restaurar seu destino.

Eu me lembro do meu primeiro boneco, dos quadrinhos que vinham com os brinquedos e da série disse Knight. Era um programa que passava todos os dias depois da escola, e eu corria para assistir. Então, quis fazer um filme que a minha versão de 8 anos teria adorado, mas também visto pelos olhos de um homem adulto.

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