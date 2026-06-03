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NOSTALGIA "Mestres do Universo": o que você precisa saber sobre o filme que traz o He-Man de volta ao cinema Longa-metragem Travis Knight estreia quase 40 anos após a primeira adaptação em live-action do herói animado

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Quem foi criança nos anos 1980 e 1990, sem dúvidas, já gritou “pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!” em frente à TV. “Mestres do Universo” conquistou gerações como série de animação e agora retorna como filme live-action, com sessões antecipadas nesta quarta-feira (3).

He-Man e sua turma estão de volta à telona quase 40 anos após o primeiro longa-metragem da franquia com atores de carne e osso, que foi lançado em 1987. Com direção de Travis Knight (“Bumblebee”), o novo filme traz Nicholas Galitzine (“Uma Ideia de Você”), galã em ascensão em Hollywood, na pele do icônico herói loiro.

Outros personagens marcantes da série ganham vida através de atores bem conhecidos pelo público. Pode até ser difícil de reconhecer, mas o vilão Esqueleto é interpretado por Jared Leto (“Clube de Compras Dallas”). O ator e cantor, que aparece em cena quase todo coberto por CGI, buscou criar para o personagem uma voz diferente do tom caricato imortalizado pelo dublador Alan Oppenheimer.

Conhecido por seus métodos excêntricos de atuação, Leto não participou da campanha de marketing do logo. Segundo o site Puck News, o ator não teria gostado do resultado do filme. Ao mesmo tempo, a Amazon MGM Studios estaria tentando afastar a imagem da produção das acusações de assédio sofridas pelo artista.

O elenco conta com um “tempero” do Brasil. Camila Mendes (“Riverdale”), estadunidense filha de brasileiros, encarna a guerreira Teela. Já Morena Baccarin (“Deadpool”) é a Feiticeira, poderosa guardiã do Castelo de Grayskull. O britânico Idris Elba reforça o time de grandes nomes, interpretando Duncan, mentor de He-Man.

Na trama, o Príncipe Adam (Galitzine) vive exilado há 15 anos de seu planeta Eternia. Guiado pela Espada do Poder até sua terra natal, ele encontra o reino devastado pelo domínio do cruel “cara de caveira”. Junto ao Gato Guerreiro e aos seus aliados mais próximos, o herói terá que aceitar seu destino como He-Man, o homem mais poderoso do universo, se quiser salvar seu mundo.

Outros personagens queridos pelos fãs, no entanto, ficaram de fora dos trailers divulgados até agora. A falta mais sentida é a de Gorpo, mago atrapalhado que serve como alívio cômico para a história original. Segundo rumores levantados pelo insider Daniel Richtman, no entanto, o mágico aparece em uma cena pós-crédito, levantando a possibilidade de uma continuação. Em entrevista recente à SFX Magazine, Travis Knight também garantiu que She-Ra, irmã gêmea perdida de He-Man, deve ter papel fundamental no futuro da franquia.

A continuidade de “Mestres do Universo” nos cinemas vai depender de seu desempenho inicial. Até o momento, o longa obteve 75% de aprovação no Rotten Tomatoes, site que agrega avaliações de críticos especializados. Para além da opinião dos especialistas, a bilheteria do filme precisa fazer jus ao valor investido pela Amazon e Sony. Segundo o Deadline, o orçamento foi de aproximadamente U$ 170 milhões. Para ser considerado um sucesso, ele precisa arrecadar mundialmente US$ 400 milhões e US$ 500 milhões.

O Brasil, onde a série animada fez grande sucesso e inspirou música do Trem da Alegria, parece ser um dos alvos principais da divulgação do filme. No dia 24 de maio, o filme ganhou uma sessão exclusiva em São Paulo, que contou com a presença de Nicholas Galitzine, Camila Mendes e Travis Knight. Os três chegaram a desfilar em um trio elétrico pela Avenida Paulista, integrando a programação da Virada Cultural. A experiência fez o astro da produção declarar: “Eu acho que deveríamos vir filmar no Brasil”.



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