PRÉ-SÃO JOÃO Mestrinho, Zé Vaqueiro e Dorgival Dantas: veja atrações divulgadas da "Drilha de São João Gomes" João Gomes já havia divulgado Zé Vaqueiro como uma das atrações do evento

O cantor pernambucano João Gomes confirmou, nesta quinta-feira (19), novas atrações para a "Drilha de São João Gomes". O evento, marcado para o domingo (22), a partir das 11h, terá um trio com muito forró com concentração na rua da Aurora, na Boa Vista, Centro do Recife.

O artista, que é um dos maiores fenômenos da música brasileira atualmente, já havia anunciado a participação de Zé Vaqueiro no evento.

Além dele, integram agora a programação do trio Dorgival Dantas, MC Don Juan e Ruan Vaqueiro. Mestrinho, que integra o projeto "Dominguinho" ao lado de João Gomes e Jota.pê, também se apresentará para o público recifense.

Percurso do trio

O início do percurso está previsto para as 13h, e o encerramento, para as 19h. O trajeto começa em frente ao Ginásio Pernambucano, segue pelas ruas do Centro do Recife e termina na Avenida Norte.

A programação contará com trio de apoio, com início às 12h, e o trio principal comandado por João Gomes, a partir das 13h.

A "Drilha de São João Gomes" vai relembrar o circuito de trios que ganhava as ruas do Nordeste para comemorar o São João.

