moda Met Gala 2025: Confira alguns looks dos convidados usados tapete vermelho Nesta edição, que aconteceu nesta segunda (5), a temática escolhida foi "Superfine: Tailoring Black Style", que explora a moda masculina de alfaiataria dentro do dandismo negro

O tapete vermelho do Met Gala 2025, um dos eventos mais marcantes do mundo da moda, aconteceu na noite desta segunda (5) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos.

Nesta edição, a temática escolhida foi "Superfine: Tailoring Black Style", que explora a moda masculina de alfaiataria dentro do "dandismo" negro. A abordagem foi inspirada na exposição homônima, que integra a programação do Met Gala 2025.

Os convidados do tapete vermelho do Met Gala abraçaram o tema, que de acordo com a Vogue, traduz a transformação da linguagem preta dentro da arte e moda, por meio de chapéus, luvas, saltos e ternos e sobreposições que guardam grande significado.

Confira aqui os looks usados na no tapete vermelho do Met Gala 2025:

Colman Domingo



O ator Colman Domingo. Foto: Angela Weiss/AFP

O ator indicado ao Oscar Colman Domingo ("Sing Sing") foi um dos co-presidentes do Met Gala 2025, e marcou a noite com sua troca de roupa ao vivo.

O artista iniciou o evento com uma capa Valentino azul, que de acordo com o estilista Micah Mcdonald (que vestiu o ator em parceria com Wayman Bannerman), presta homenagem a herança e história dos Mouros, povos oriundos principalmente do Norte da África.

Já o terno usado por baixo da capa, revelado pouco tempo depois, abraça a história do Renascimento do Harlem e sua excelência.

Zendaya



Zendaya. Foto: Angela Weiss/AFP

Ao lado do estilista Law Roach, Zendaya fez sua presença na gala do Met Gala 2025 vestindo um terno Louis Vuitton feito sob medida e desenhado pelo cantor Pharrel Williams.

O traje faz uma alusão direta aos ternos Zoot, uma marca notória do dandismo negro, que se destacam pela suas cinturas altas, calças de aba larga e silhuetas de punho bem justas.

Bad Bunny



O cantor Bad Bunny. Foto: Angela Weiss/AFP

O rapper porto-riquenho Bad Bunny, incorporou a cultura afro-caribenha em sua alfaiataria para o Met Gala 2025, se inspirando nos ternos vestidos pelas lendas da salsa como Willie Colón e Héctor Lavoe.

Vestindo Prada, o cantor é conhecido pelos seus looks marcantes no Met Gala. Para a Vogue, compartilhou que a preparação para a noite começou em janeiro, demonstrando sua animação diante da temática escolhida para a edição.

Seu chapéu jíbaro pava, que chamou a atenção no traje, foi feito por De León Headwear.

Joey King



A atriz Joey King. Foto: Angela Weiss/AFP

A atriz Joey King estreou no tapete vermelho do Met Gala 2025, e se destacou com sua escolha de look. Usando um terno feito Miu Miu sob medida, misturou estampas e texturas em seu traje.

Os detalhes de vidro e cristal compuseram a imagem da roupa, que abraça a temática da noite.

Teyana Taylor



A cantora Teyana Taylor. Foto: Angela Weiss/AFP

Trabalhando com o designer de roupas Ruth E. Carter, a cantora e xompositora Tayana Taylor compôs seu look se baseando nos ternos zoot, mesclando divesas composições.

Penas, seda e muitos, muitos cristais combinados nos tons de vermelho e preto da alfaiataria chamaram a atenção no Met Gala. Nas pontas de sua capa, um detalhe: as palavras "Rose in Harlem", música de sua autoria.

Ainda utilizou um durag por debaixo de seu chapéu, em tons rubros que harmonizaram com seu traje da noite.

Lewis Hamilton



O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Foto: Angela Weiss/AFP

Lewis Hamilton chegou ao Met Gala 2025 repleto de simbolismos em sua roupa. Também co-presidente da edição, o piloto de Fórmula 1 posou na noite de gala com um terno marfim sob medida assinado por Wales Bonner.

O styling de sua alfaiataria é de Eric Mcneal, que falou sobre o significado por trás de suas escolhas em seu Instagram:

"A cor marfim denota pureza e status; búzios passam de mão em mão, a faixa majestosa torna-se xamânica. Contas ancestrais e pérolas de água doce brilham com diamantes cor de granada... amuletos eternos. Eternamente frescos" escreveu Eric.

