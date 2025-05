Met Gala 2025 acontece nesta segunda (5); tema traz dandismo e identidade negra na história da moda

A- A+

O Met Gala 2025 acontece nesta segunda (5), e em mais uma edição reúne diversas celebridades e nomes importantes da moda dentro de uma temática única.

Neste ano, o evento estabeleceu o tema “Superfine: Tailoring Black Style”, fazendo referência à história e identidade do dandismo negro dentro da história da moda e do estilo de alfaiataria.

Entre os co-presidentes do Met Gala 2025, estão o produtor e cantor Pharrell Williams, o ator indicado ao Oscar Colman Domingo, o rapper A$AP Rocky e o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, além da editora-chefe da Vogue, Anna Wintour.

O jogador de basquete norte-americano LeBron James também participa do evento como presidente honorário da edição 2025.

De onde vem a temática do Met Gala 2025?

“Superfine: Tailoring Black Style” é, além da temática geral do Met Gala 2025, o título da exposição de primavera do Instituto do Traje do Museu Metropolitano de Arte.

A exposição faz parte da programação do evento e recebe toda a arrecadação realizada pela gala.

O dress code da noite de gala evento é “Tailored for You”, que faz referência à moda "Dândi" negra.

O termo "dandismo" era usado para descrever homens elegantes e refinados durante o período escravocrata na Inglaterra, e era normalmente atribuído a homens aristocráticos e brancos.

Mas o cenário foi se tranformando a partir do momento em que homens escravizados ressignificaram a expressão, atribuindo um valor que vai além da estética e aparência.

O termo passou a significar resistência, história e associação a elementos de suas culturas, construindo uma identidade.

O tema “Superfine: Tailoring Black Style” se baseia no livro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” (2009), de Monica Miller, professora e diretora do Departamento de Estudos Africanos da Barnard College.

"Dandismo pode parecer leviano, mas normalmente impõe um desafio para, às vezes até transcendendo, as hierarquias sociais e culturais" disse Monica em entrevista para a Vogue. "Questiona sobre identidade, representatividade e mobilidade em relação à raça, classe, gênero, sexualidade e poder".

Onde assistir ao tapete vermelho do Met Gala?

A transmissão do tapete vermelho do Met Gala, onde os convidados exibem os trajes escolhidos para a edição de 2025, pode ser acompanhada pelos canais digitais e Youtube da Vogue a partir das 19h (horário de Brasília).

