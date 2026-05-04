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EVENTO Met Gala 2026 é hoje: Saiba qual o tema, como assistir e celebridades confirmadas Anna Wintour, editora da revista Vogue e presidente do Met Gala desde 1995, comanda o evento ao lado de Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams

Uma das noites mais importantes da moda norte-americana, o Met Gala 2026 acontece na noite desta segunda-feira, 4, em Nova York. O evento normalmente conta com um grande número de celebridades, vestidas à caráter por alguns dos principais estilistas da cena.

Anualmente, famosos de grande influência cultural nas mais diferentes artes vestem trajes elaborados que chamam a atenção do público mundial. Enquanto quase todos os convidados seguem o tema especificado pelos organizadores, muitos também usam a noite para incluir referências políticas ou às suas origens culturais.

Neste ano, Anna Wintour, histórica editora da revista Vogue e presidente do Met Gala desde 1995, comanda o evento ao lado de outros grandes nomes: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Além delas, outros famosos são esperados no tapete vermelho.

Abaixo, confira tudo o que você precisa saber sobre o Met Gala deste ano:

O que é o Met Gala

Organizado desde 1948, o Met Gala foi criado como um evento beneficente para a manutenção da área de moda e design de figurino do Metropolitan Museum de Nova York, popularmente conhecido como Met. Em seus primórdios, a noite era frequentada pela elite nova-iorquina, o que começou a mudar nos anos 1970, quando mais e mais celebridades começaram a comparecer.

Desde 1995, Anna Wintour tem presidido ou copresidido todas as edições do Met Gala, com exceção de duas edições. Sob a batuta da editora, o evento se tornou um fenômeno global, batendo recorde atrás de recorde de arrecadação para a ala do Costume Institute no Met. Por outro lado, os ingressos também têm ficado cada vez mais caros, com a BBC publicando que a entrada para o jantar de 2025 custava cerca de US$75 mil (aproximadamente R$372,58 mil na cotação atual).

Todo ano, o Met Gala tem um tema diretamente conectado à exibição anual do Costume Institute. Ao longo dos anos, o evento e o instituto já homenagearam nomes de gigantes da moda, como Gianni Versace, Coco Chanel e Christian Dior, mas também têm trazido temáticas relevantes à cena mundial, com super-heróis, religião e moda africana sendo contemplados ao longo das décadas.

O tema de 2026

Para este ano, o tema selecionado foi "Costume Art", ou "arte do figurino", em tradução livre. De acordo com a revista Vogue, organizadora do Met Gala, a exibição foi criada a partir de peças mostradas no Met, recriadas em trajes de alta costura por designers, inspirados também pela diversidade de corpos.

De acordo com o curador da exibição de 2026 do Costume Institute, Andrew Bolton, a ideia é que a associação das vestimentas com as artes do Met reforce o lugar da moda como uma "visão primordial da formação visual e social" da humanidade.

Transmissão no YouTube

Com os olhos do mundo virados para o Met Gala, o tapete vermelho mostrará a chegada dos convidados ilustres do evento, selecionados por Wintour e suas copresidentes. Esse momento, que nos últimos anos tem gerado momentos virais, terá transmissão pelo canal oficial da Vogue no YouTube, a partir das 19h.

O tapete vermelho contará com apresentadores de grife: Emma Chamberlain, Cara Delevingne, Ashley Graham e La La Anthony ficarão responsáveis por comandar a transmissão da abertura do Met Gala, servindo como correspondentes para a Vogue.

O link para a transmissão ao vivo já está disponível na página da revista.

Os convidados

Além das copresidentes e correspondentes, o Met Gala também já confirmou uma lista de apresentadores ilustres, cujas presenças estão confirmadas para a noite desta segunda-feira. O comitê deste ano terá Sabrina Carpenter, Doja Cat, Angela Bassett, Chase Sui Wonders, Anthony Vaccarello, Gwendoline Christie, Jeff Bezos, LISA, Sam Smith, Zöe Kravitz, Teyana Taylor, Aimee Mullins e mais.

Embora não estejam oficialmente confirmados, diversas outras personalidades midiáticas devem comparecer, com publicações norte-americanas apostando na presença de pessoas como Hailey Bieber, Anne Hathaway, Bad Bunny, Barbie Ferreira, Billie Eilish, Chappell Roan, Connor Storrie, Dua Lipa, Harry Styles, Jacob Elordi, Lewis Hamilton e Michael B. Jordan. De acordo com a Cosmopolitan, mais de 450 convidados são esperados para a edição de 2026.

Confira abaixo a lista completa de nomes confirmados para o Met Gala 2026:

Copresidentes:

Anna Wintour

Beyoncé

Nicole Kidman

Venus Williams

Apresentadoras e correspondentes da transmissão da 'Vogue':

Emma Chamberlain

Cara Delevingne

Ashley Graham

La La Anthony

Apresentadores do Met Gala 2026:

Aimee Mullins

A’ja Wilson

Alex Consani

Amy Sherald

Angela Bassett

Anna Weyant

Anthony Vaccarello

Chase Sui Wonders

Chloe Malle

Doja Cat

Elizabeth Debicki

Gwendoline Christie

Jeff Bezos

Lauren Sánchez

Lauren Wasser

Lena Dunham

LISA

Misty Copeland

Paloma Elsesser

Rebecca Hall

Sabrina Carpenter

Sam Smith

Sinéad Burke

Teyana Taylor

Tschabalala Self

Yseult

Zoë Kravitz

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