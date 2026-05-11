Meta anuncia colaboração de vários anos com o Festival de Cannes
A Meta assinou um acordo de colaboração de vários anos com o festival, sem detalhar sua duração
A Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, apresentou, nesta segunda-feira (11), uma colaboração com o Festival de Cannes, durante a qual vários criadores de conteúdo vão compartilhar os segredos da mostra de cinema mais importante do mundo.
A Meta assinou um acordo de colaboração de vários anos com o festival, sem detalhar sua duração, assumindo, assim, o lugar do TikTok, que estava associado ao evento desde 2022.
Não foi revelada a quantia que a Meta destinou ao acordo.
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Criadores de conteúdo americanos famosos, com muitos seguidores nas redes sociais, serão os convidados de luxo do festival e vão compartilhar momentos especiais do tapete vermelho. Também farão entrevistas com os óculos Ray-Ban conectados da Meta.
Outras personalidades, como a diretora franco-americana Enora Hope, com mais de dois milhões de seguidores no TikTok e no YouTube, entrevistarão os famosos nos bastidores, e depois difundirão os vídeos nas diferentes plataformas da Meta.
A gigante americana da tecnologia também anunciou sua colaboração no documentário "John Lennon: The Last Interview", dirigido por Steven Soderbergh.
Este filme, que recupera o áudio de uma das últimas entrevistas da lenda dos Beatles, "usou as ferramentas de IA da Meta para criar imagens que acompanham as ideias e reflexões mais abstratas de Lennon e [Yoko] Ono", explicou o grupo em seu comunicado.