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FAMOSOS Vocalista do Metallica surpreende a namorada com pedido de casamento em mergulho com tubarões James Hetfield e Adriana Gillett estão juntos desde de 2022

James Hetfield pediu a sua namorada, Adriana Gillett, em casamento. O momento, porém, foi um tanto quanto inusitado. O frontman do Metallica escolheu um mergulho com tubarões para fazer a pergunta.

Nas redes sociais, o músico publicou uma foto ao lado da noiva. Segurando uma placa que fazia o pedido, a legenda completava: "Ela disse sim!".

Além da foto principal, Giletti ainda compartilhou a imagem de um tubarão baleia em seu perfil. Ela descreveu aquele como seu melhor aniversário e disse que o pedido era o mais "único, especial e romântico que um pisciano poderia imaginar".

Pai de três filhos ao lado de sua ex-esposa, Hetflied se divorciou de Francesca Tomasi em 2022.

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