"Metologia da Luz": oficina gratuita de iluminação cênicas abre inscrições; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a oficina “Metodologia da Luz: pedagogia do teatro por meio da luz”. Com aulas gratuitas, a formação ocorre entre os dias 2 de maio e 1º de junho, no Espaço Ária Social, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Realizada com incentivo do Funcultura, a atividade busca investigar a pedagogia do teatro pelo viés da iluminação cênica. A iniciativa é um desdobramento da pesquisa desenvolvida por João Guilherme de Paula, artista, produtor cultural e professor.



Além do idealizador da pesquisa, também ministra a oficina a bailarina Íris Campos. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de abril, pelo Instagram do projeto. As aulas serão realizadas nas segundas, terças e quintas, das 18h às 21h.

