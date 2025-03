MeToo francês: acusado de agressão sexual, Gérard Depardieu chega a Tribunal em Paris

A- A+

Começou por volta de 9h45 desta segunda-feira (24) (13h45, no horário da França) o julgamento de Gérard Depardieu por agressão sexual a uma cenógrafa e uma assistente de direção do filme "Les volets verts" ("As venezianas verdes") em 2021.

O astro francês, de 76 anos, enfrenta uma série de acusações de agressão e estupro e começa a ser julgado pelo suposto abuso sexual contra a cenógrafa Amelie, de 54 anos, e a assistente de direção Sarah (nome fictício), de 34 anos. Ambas alegam ter sido vítimas de violência sexual.

"Este julgamento nos permitirá confrontar todas as acusações com a realidade" disse Jeremie Assous.

"Assim, seremos capazes de mostrar de forma imparcial, objetiva e inegável que todas as acusações são falsas"

Estrela de mais de 200 filmes e séries de televisão, Depardieu foi acusado de comportamento inapropriado por cerca de 20 mulheres, mas este é o primeiro caso a ir a julgamento.

A atriz francesa Anouk Grinberg, que contracenou com Gerard Depardieu em "Les volets verts" em 2021 e apoia as supostas vítimas, também foi ao tribunal.

A atriz disse à AFP que Depardieu constantemente fazia "comentários obscenos".

"Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador" destacou.

O julgamento, inicialmente agendado para outubro, foi adiado devido à saúde debilitada do ator.

Na época, o advogado de Depardieu, Jeremie Assous, disse que o artista havia colocado uma ponte de safena quádrupla e sofria de diabetes, agravada pelo estresse do julgamento.

Depardieu foi examinado por um especialista médico nomeado pelo tribunal, que estabeleceu que ele está apto a comparecer ao tribunal, disse Assous.

"Ele, no entanto, expressou reservas" disse o advogado à AFP.

De acordo com o advogado, as aparições de Depardieu no tribunal devem ser limitadas a seis horas por dia, e ele fará pausas sempre que "precisar".

Assous disse que o ator "nega todas as acusações em sua totalidade".

"Comentários obscenos"

Uma das duas acusadoras de Depardieu, a figurinista, relatou em fevereiro do ano passado que havia sofrido agressão sexual, assédio sexual e insultos sexistas durante as filmagens.

Ela disse ao site investigativo francês Mediapart que Depardieu se gabava de poder "dar orgasmos às mulheres sem tocá-las" e que, uma hora depois, o ator a "agarrou brutalmente".

O ator a imobilizou "fechando as pernas" ao redor dela antes de apalpar sua cintura e seu estômago, continuando até seus seios, ela acrescentou.

Depardieu fez "comentários obscenos", incluindo: "Venha e toque meu grande guarda-sol. Vou enfiá-lo na sua boceta", disse ela.

Segundo a mulher, os guarda-costas do ator o arrastaram para longe enquanto ele gritava: "Nos veremos de novo, minha querida".

O advogado Claude Vincent, que representa a assistente de direção, disse temer "como a defesa do Sr. Depardieu tratará as partes civis na audiência".

Várias acusações

No geral, cerca de 20 mulheres acusaram Depardieu de comportamento inapropriado, mas vários casos foram arquivados por questões formais.

A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira mulher a registrar uma queixa criminal contra Depardieu em 2018.

Em agosto passado, a promotoria de Paris solicitou um julgamento por estupro e agressão sexual, acusações que o ator negou ao longo dos anos.

"Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher", escreveu Depardieu em uma carta aberta ao diário conservador Le Figaro.

Ele não é estranho a escândalos, tendo sido manchete por se envolver em brigas, dirigir bêbado e urinar no corredor de um avião.

Um documentário na televisão francesa em 2023 intitulado "A Queda do Ogro" mostra o ator em uma viagem de 2018 à Coreia do Norte repetidamente fazendo comentários sexuais explícitos na frente de uma intérprete e sexualizando uma garotinha cavalgando.

