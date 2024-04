MeToo francês: Polícia convoca Depardieu para depor sobre acusações de agressão sexual

A- A+

A polícia francesa convocou nesta segunda-feira (29) o gigante do cinema Gérard Depardieu para um interrogatório sobre acusações de supostas agressões sexuais contra duas mulheres, disse fonte policial à AFP, confirmando relatos obtidos pela rede BFMTV.

A primeira mulher, que o denunciou em fevereiro, é uma decoradora que trabalhou nas filmagens do filme “Les Volets Verts”, de Jean Becker, e que o acusa de agredi-la sexualmente em 2021.

A denunciante explicou em março ao site Mediapart que o ator fez comentários indecentes para ela e depois “a agarrou brutalmente” e “esfregou sua cintura, sua barriga e até seus seios”.

A segunda mulher, ex-assistente de direção, relata acontecimentos semelhantes ocorridos em 2014. Segundo a BFMTV, a suposta agressão ocorreu durante as filmagens do curta-metragem de Jean-Pierre Mocky, “Le Magicien et les Siamois”.

Em dezembro de 2020, um tribunal acusou Depardieu, de 75 anos, de uma suposta agressão sexual à atriz Charlotte Arnould, que denunciou dois estupros na casa do ator em Paris, em agosto de 2018.

No final de dezembro, o tribunal arquivou a denúncia da atriz Hélène Darras, que o acusou de tê-la agredido sexualmente durante uma filmagem em 2007, por ter expirado o prazo de prescrição.

Nesse mês, a jornalista e escritora espanhola Ruth Baza anunciou que apresentou queixa na Espanha contra o ator por estupro, citando fatos que teria ocorrido em Paris em 1995.

Depardieu nega as acusações contra ele. As queixas se tornaram uma frente de guerra cultural na França, dividindo o mundo do cinema e colocando grupos feministas contra os defensores do ator.

Veja também

Show da Madonna PM reforça policiamento para evitar acampamentos em Copacabana a partir desta segunda (29)