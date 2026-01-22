A- A+

Rio de Janeiro Metrô Rio posta fotos com IA de estrelas em estações a caminho de Copacabana e atiça fãs Empresa publica imagens em que aparecem Rihanna, Britney Spears, Beyoncé, Justin Bieber, Shakira, Paul McCartney e Adele

Em meio à expectativa do público para o anúncio da estrela que virá ao Rio para o megashow na Praia de Copacabana, o Metrô embarcou em uma brincadeira e publicou várias fotos, feitas com inteligência artificial, que mostram as estrelas cotadas nas estações da linha metroviária.

Na publicação, de quarta-feira (21), a empresa ainda pede que os internautas deem os seus palpites sobre qual será a atração no evento.

“Eles já estão nas estações… só falta saber quem vai embarcar rumo a Copacabana”, escreveu o perfil do Metrô.

Os internautas embarcaram na brincadeira e aproveitaram para caçar possíveis sinais na publicação. “É um sinal?”, questionou um fã. Por exemplo, Rihanna está na estação Cardeal Arcoverde, justamente a que é usada por grande parte dos fãs para chegar ao evento — e, por isso, ela seria a artista do megashow. Britney Spears, por sua vez, aparece na Pavuna… Seria esse o motivo para a demora do anúncio da Prefeitura da cidade? Nas imagens aparecem ainda Beyoncé, Justin Bieber, Shakira, Paul McCartney e Adele.

O prefeito Eduardo Paes, aliás, garantiu nesta quinta-feira (22), em publicação nas suas redes sociais, não haver dúvidas de que o megashow em Copacabana será realmente realizado no dia 2 de maio. "A quem interessar possa. Produção do Todo Mundo no Rio mais uma vez reafirma compromisso com a prefeitura: A GRANDE FESTA EM COPACABANA VAI SER NO DIA 02/05/26! Pela atenção, obrigado", escreveu o prefeito.

Em nota, o colunista do Globo, Lauro Jardim, informou que, apesar da lógica da plataforma Todo mundo no Rio “ser de que o show ocorra no sábado colado ao feriado de 1º de maio (ou seja, 2 de maio, no caso de 2026), existe a possibilidade que este ano o espetáculo ocorra no fim de semana seguinte. Ou seja, no dia 9”. O motivo seria o de problemas de agenda do (ou da) artista contratado (a).

Segundo o colunista, ainda não foi assinado o contrato do nome que cantará na Praia de Copacabana em maio, no mesmo projeto que já levou àquelas areias Madonna (2024) e Lady Gaga (2025). A previsão, diz a nota, é de que tudo se resolva até o fim deste mês.

